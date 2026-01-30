Napad na Prvi amandman : Bivši CNN-ov voditelj Don Lemon uhapšen nakon protesta u crkvi u Minnesoti
Bivši CNN-ov voditelj Don Lemon uhapšen je sinoć zbog optužbi da je prekršio savezni zakon tokom protesta u jednoj crkvi u Minnesoti ranije ovog mjeseca, saopćio je njegov advokat.
“Don je novinar već 30 godina i njegov rad u Minneapolisu, zaštićen Ustavom, nije se razlikovao od onoga što je uvijek radio”, rekao je Lowell. “Prvi amandman postoji kako bi zaštitio novinare čija je uloga da rasvjetljavaju istinu i pozivaju nosioce vlasti na odgovornost“.
Lowell je dodao da se, umjesto istrage o “saveznim agentima koji su ubili dvoje mirnih demonstranata u Minnesoti”, administracija predsjednika Donald Trump fokusira na Lemonovo hapšenje.
Prema dostupnim informacijama, Lemon se danas i dalje nalazi u pritvoru. The Guardian je kontaktirao američko ministarstvo pravde za komentar.
“Ovo je skandalozno i ne može opstati. Prvi amandman je pod napadom u Americi“, napisao je Lemonov bivši kolega s CNN-a Jim Acosta na mreži X.
“Ići ćemo s ovim do kraja“, izjavila je Harmeet Dhillon, šefica odjela za građanska prava u Ministarstvu pravde, u intervjuu s Megyn Kelly.
Na snimku objavljenom na YouTube kanalu svoje online emisije, Lemon je prisustvovao protestu tokom kojeg su demonstranti 18. januara prekinuli crkvenu službu. U razgovoru s Lemonom, jedan od demonstranata opisao je akciju kao “tajnu operaciju” čiji je cilj bio ometanje “poslovanja kao i obično” na unaprijed neotkrivenoj lokaciji.
Tri demonstranta već su uhapšena u vezi s protestom, pod optužbom za zavjeru s ciljem ometanja građanskih prava drugih osoba.
Predsjednik Trump je ranije kritikovao Lemona, nazvavši ga “gubitnikom i lakom kategorijom”.
“Vidio sam kako je ušao u tu crkvu, bilo je užasno“, rekao je Trump tokom obraćanja u Bijeloj kući. “Imam veliko poštovanje prema tom pastoru. Bio je smiren i ljubazan, a oni su ga napali. Ono što su uradili u crkvi bilo je strašno“.
Nakon što je sudija–magistrat odbio prvobitne optužbe, Lowell je poručio da bi Ministarstvo pravde trebalo odustati od postupka protiv njegovog klijenta.
“Ako Ministarstvo pravde nastavi s ovim zapanjujućim i zabrinjavajućim pokušajem da ušutka i kazni novinara zbog toga što radi svoj posao, Don će se boriti protiv svake optužbe i razotkriti ovaj napad na vladavinu prava“, zaključio je Lowell.
(Kliker.info-agencije)
