Napad na Prvi amandman : Bivši CNN-ov voditelj Don Lemon uhapšen nakon protesta u crkvi u Minnesoti

Bivši CNN-ov voditelj Don Lemon uhapšen je sinoć zbog optužbi da je prekršio savezni zakon tokom protesta u jednoj crkvi u Minnesoti ranije ovog mjeseca, saopćio je njegov advokat.

Abbe Lowell, Lemonov pravni zastupnik, naveo je da su Lemona “savezni agenti priveli sinoć u Los Angelesu, gdje je izvještavao s dodjele Grammy nagrada”.

“Don je novinar već 30 godina i njegov rad u Minneapolisu, zaštićen Ustavom, nije se razlikovao od onoga što je uvijek radio”, rekao je Lowell. “Prvi amandman postoji kako bi zaštitio novinare čija je uloga da rasvjetljavaju istinu i pozivaju nosioce vlasti na odgovornost“.

Lowell je dodao da se, umjesto istrage o “saveznim agentima koji su ubili dvoje mirnih demonstranata u Minnesoti”, administracija predsjednika Donald Trump fokusira na Lemonovo hapšenje.

“ Ovaj presedan predstavlja napad na Prvi amandman i transparentan pokušaj skretanja pažnje s brojnih kriza s kojima se ova administracija suočava. Don će se protiv ovih optužbi energično i temeljito boriti na sudu “, poručio je Lowell.

Prema dostupnim informacijama, Lemon se danas i dalje nalazi u pritvoru. The Guardian je kontaktirao američko ministarstvo pravde za komentar.

“Ovo je skandalozno i ne može opstati. Prvi amandman je pod napadom u Americi“, napisao je Lemonov bivši kolega s CNN-a Jim Acosta na mreži X.

Hapšenje je uslijedilo nakon što je prošle sedmice savezni sudija-magistrat odbio da potpiše nalog za Lemonovo hapšenje, što je, prema navodima medija, razljutilo državnu tužiteljicu Pam Bondi.

“Ići ćemo s ovim do kraja“, izjavila je Harmeet Dhillon, šefica odjela za građanska prava u Ministarstvu pravde, u intervjuu s Megyn Kelly.

Na snimku objavljenom na YouTube kanalu svoje online emisije, Lemon je prisustvovao protestu tokom kojeg su demonstranti 18. januara prekinuli crkvenu službu. U razgovoru s Lemonom, jedan od demonstranata opisao je akciju kao “tajnu operaciju” čiji je cilj bio ometanje “poslovanja kao i obično” na unaprijed neotkrivenoj lokaciji.

Tri demonstranta već su uhapšena u vezi s protestom, pod optužbom za zavjeru s ciljem ometanja građanskih prava drugih osoba.

“Naša crkva se okupila na bogosluženju, kao i svake nedjelje. Zamolili smo ih da odu, ali su to odbili“, rekao je pastor crkve Jonathan Parnell u intervjuu s Lemonom. Lemon je naveo i da su demonstranti izabrali crkvu jer je tamo bila osoba “koja je član ICE-a”.

Predsjednik Trump je ranije kritikovao Lemona, nazvavši ga “gubitnikom i lakom kategorijom”.

“Vidio sam kako je ušao u tu crkvu, bilo je užasno“, rekao je Trump tokom obraćanja u Bijeloj kući. “Imam veliko poštovanje prema tom pastoru. Bio je smiren i ljubazan, a oni su ga napali. Ono što su uradili u crkvi bilo je strašno“.

Nakon što je sudija–magistrat odbio prvobitne optužbe, Lowell je poručio da bi Ministarstvo pravde trebalo odustati od postupka protiv njegovog klijenta.