Američki predsednik Donald Trump izjavio je u ponedeljak da SAD obustavljaju sve napade na iransku energetsku infrastrukturu na pet dana nakon što su imale “veoma dobre i produktivne” razgovore sa Teheranom u posljednja dva dana o okončanju njihovog sukoba.

“Na osnovu duha i tona ovih dubokih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom sedmice , dao sam sam instrukcije Ministarstvo rata da odloži sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana”, naveo je Trump na društvenim mrežama, dodajući da obustava zavisi od uspjeha razgovora.

Ranije nije bilo najava razgovora Vašingtona i Teherana tokom vikenda, niti je Trump iznio detalje o njima.

Iranska novinska agencija Fars, koja je bliska moćnom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), navela je pozivajući se na izvore da “nema direktne komunikacije sa Trumpom, niti preko posrednika”.

Izrael je saopštio odmah poslije Trumpove objave da izvodi vazdušne napade na centralni Iran.

Trump je objavio post na Truth Social nakon što je u subotu Iranu postavio rok od 48 sati da otvori ključni Ormuski moreuz ili će se suočiti s užasnim posljedicama, uključujući uništenje iranskih elektrana.

Prema tom ultimatumu, Iran rok ističe u utorak u 0.44 po centralnoevropskom vremenu da “potpuno otvori” ključni plovni put, kojim prolazi oko 20 odsto svjetskih isporuka nafte i gasa.

Upozorenje je usledilo dan pošto je Trump rekao da razmatra “smanjenje” vojnih operacija, tvrdeći da je ostvarena većina američkih ciljeva. Pentagon takođe navodno šalje hiljade dodatnih pripadnika kopnenih snaga u region.

Iran se zavjetovao da će uzvratiti ako Trump sprovede svoju prijetnju o elektranama.

Državni mediji su prenijeli saopštenje iranske vojne komande koja je navela da će, ako bude napadnuta infrastruktura u zemlji za gorivo i energetiku, sva energetska infrastruktura koja pripada SAD u regionu biti meta. Iran je takođe saopštio da će biti napadnuta postrojenja za desalinizaciju.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf upozorio je da će “odmah poslije gađanja elektrana i infrastrukture u našoj zemlji, vitalna infrastruktura i energetska i naftna infrastruktura u cijelom regionu biti smatrane legitimnim metama i biće nepovratno uništene”.

Prema iranskoj organizacija za ljudska prava HRANA, više od 3.000 ljudi je poginulo u ratu otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade 28. februara.

Sukob je poremetio tržišta, povećao cijene goriva, podstakao strah od globalne inflacije i potresao Bliski istok i Zapad, uz zabrinutost da će se borbe proširiti i zahvatiti cijeli region.

Prijetnja udarima na elektroenergetske mreže u Zalivu izazvala je strah od masovnih poremećaja desalinizacije vode za piće i dodatno potresla tržišta nafte.

Cijena referentne sirove nafte Brent pala je u ponedeljak za oko 14 odsto, na oko 96 dolara po barelu.

