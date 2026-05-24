Srbijanski studenti u blokadi organizovali su danas na Trgu Slavija veliki protest pod sloganom “Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju”, na kojem su se okupili građani i aktivisti iz različitih dijelova Srbije.

Uprkos tome što je preduzeće Srbijavoz rano jutros saopćilo da je željeznički saobraćaj obustavljen na teritoriji cijele zemlje, veliki broj učesnika organizovano je stigao u Beograd.

Po završetku protesta, ispred Pionirskog parka večeras je došlo do incidenata kada je grupa ljudi gađala policiju flašama, bakljama, kamenicama i drugim priotehničkim sredstvima.

Inače, centralni skup na Slaviji počeo je oko 18 sati i trajao do nešto prije 20 sati. Tokom dana građani su se okupljali na četiri različite lokacije u gradu, odakle su formirane kolone koje su se potom uputile prema centru protesta.

Na protestu se obratilo deset govornika iz različitih oblasti društva, uključujući obrazovanje, zdravstvo, poljoprivredu, kulturu i proizvodnju. U svojim govorima iznosili su prijedloge i stavove o reformama koje smatraju potrebnim u navedenim sektorima.

Jedan od zapaženijih govora održala je studentica Elena, koja je okupljenima postavila pitanje: “Jesmo li za Srbiju ili za mafiju?”

Prema riječima direktora policije Dragana Vasiljevića, na skupu je bilo prisutno oko 34.000 građana.

Tokom cijelog dana napeta situacija zabilježena je ispred Pionirskog parka, gdje je bio raspoređen veliki broj policijskih službenika. Na tom području dolazilo je do verbalnih sukoba između prolaznika i osoba koje su se nalazile unutar ograđenog dijela parka, a koje podržavaju režim Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije.

Prema navodima reportera televizije N1, pojedini incidenti prijetili su da prerastu i u fizičke sukobe, dok je policija obezbjeđivala prostor i pratila situaciju na terenu.

Nakon završenog protesta na Slaviji došlo je do incidenata na nekoliko tačaka u centru grada. U jednom trenutku je jedna osoba u civilu oborila demonstranta, koji je potom, dok je bio na asfaltu, udaren pendrekom.

Reporterka N1 javlja da su neki mladići oboreni na zemlju, a neke je privela policija. pic.twitter.com/1y3e7TlRc6 — TV N1 Beograd (@n1srbija) May 23, 2026

(Kliker.info-Vijesti)