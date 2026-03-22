Nakon ultimatuma Trump uputio novu poruku Teheranu: “Doći će do potpunog uništenja Irana i to će odlično funkcionisati”
Američki predsjednik Donald Trump u ekskluzivnom razgovoru za izraelski “Kanal 13” osvrnuo se na ultimatum koji je dao Iranu u vezi s energetskim postrojenjima poručujući tom prilikom da će iranske elektrane biti zbrisane, dok Revolucionarna garda uzvraća prijetnjom napada na američke baze u regiji.
Ove izjave dolaze nakon što je Trump zaprijetio da će “uništiti” elektrane Islamske Republike ako Teheran ne otvori Hormuški moreuz u roku od 48 sati. Trump je potvrdio da su energetska postrojenja Irana direktna meta i poslao najtežu poruku režimu u Teheranu do sada.
“Rezultat će biti vrlo dobar”
Upitan o sudbini iranskih elektrana, Trump je bio brutalan:
Predsjednik SAD-a nije štedio ni saveznike, oštro kritikujući NATO zbog pasivnosti prema Teheranu tokom proteklih decenija.
“Zemlje NATO-a ne čine ništa, to je velika sramota. Iran je bio veoma loš 47 godina. Sada dobija svoju zasluženu kaznu”,dodao je Trump.
48 sati do napada: Hormuški moreuz kao okidač
Trump je postavio precizan vremenski okvir: ako Iran u roku od 48 sati ne deblokira Hormuški moreuz i ne omogući slobodnu plovidbu bez ikakvih prijetnji, Sjedinjene Američke Države će započeti udare.
“SAD će napasti i uništiti njihove elektrane, počevši od najveće”, stoji u odluci Bijele kuće.
Odgovor Teherana: “Naivni ste ako mislite da ćete nas tako poraziti”
Također, upozoreno je da će energetska postrojenja u susjednim zemljama koja ugošćuju američke baze postati “legitimne mete”.
Predsjednik iranskog parlamenta, Mohammad Baqer Qalibaf, direktno je odgovorio Trumpu putem društvenih mreža.
“Nisam siguran da li nemate pojma protiv koga se borite ili samo pokušavate prijetiti. Ako mislite da nas možete ovako poraziti, toliko ste naivni”, poručio je Qalibaf, upozoravajući da će Trumpova politika zapaliti čitavu regiju.
