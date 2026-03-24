Vojnici su aspoređeni na ulice vodećih belgijskih gradova kako bi pojačali sigurnost jevrejske zajednice nakon antisemitskih napada u Belgiji i Nizozemskoj.

Ovaj potez uslijedio je nakon eksplozije ovog mjeseca u sinagogi u Liegeu, koju su vlasti nazvale antisemitskim činom.

“Od danas vraćamo vojnike na ulice u Bruxellesu i Antwerpenu jer je sigurnost osnovno pravo”, objavio je u ponedjeljak belgijski ministar obrane Theo Francken na platformi X.

Raspoređivanje vojnika, organizirano u suradnji sa saveznom policijom, zajamčit će sigurnost na mjestima gdje se okupljaju Jevreji , uključujući sinagoge i škole, priopćile su belgijske vlasti.

Antwerpen “je opet malo sigurniji… i jevrejska zajednica također. Kažemo ‘ne’ antisemitizmu”, napisao je Francken.

Dodatne sigurnosne mjere uslijedile su nakon podmetanja požara u sinagogi u Rotterdamu i eksplozije u jevrejskoj školi u Amsterdamu.

Nizozemska policija uhitila je petero osumnjičenih u dobi od 17 do 19 godina za napad na sinagogu u Rotterdamu.

Veleposlanstvo SAD-a u Oslu također je bilo meta bombaškog napada ranije ovog mjeseca, što su norveški istražitelji označili kao teroristički čin. U napadima nitko nije ozlijeđen.

Glasnogovornik belgijskog ministarstva obrane rekao je u ponedjeljak da će vojnici biti raspoređeni u tri različite faze – prvo u Bruxellesu i Antwerpenu, a kasnije i u Liegeu.

Zagovornici ljudskih prava izrazili su zabrinutost zbog mogućih napada na jevrejske zajednice diljem svijeta nakon pokretanja američko-izraelskog rata s Iranom.

Četiri vozila hitne pomoći organizacije jevrejske zajednice u sjevernom Londonu zapaljena su u ponedjeljak.

