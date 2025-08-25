Nakon sjednice Predsjedništva BiH : Stiglo pojašnjenje o pokušaju nominacije Trumpa za Nobelovu nagradu

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić odbili su uvrstiti u dnevni red današnje sjednice inicijativu člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović da se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nominuje za Nobelovu nagradu za mir.

Cvijanović je ranije uputila inicijativu Predsjedništvu BiH da predsjednika SAD-a Donalda Trumpa nominuje za Nobelovu nagradu za mir.

U obrazloženju ove inicijative, Cvijanović je istaknula da je tokom svog drugog mandata Trump svojim diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i značajno doprinijeli stabilizaciji brojnih svjetskih kriza.

– Jasno je da su diplomatski napori predsjednika Trumpa dali vidljive i opipljive rezultate u različitim dijelovima svijeta, od Evrope, preko Afrike do Azije i Bliskog istoka. Njegovim naporima je značajno unaprijeđena globalna bezbjednost i sigurnost”, navedeno je u njenoj inicijativi.

Nakon sjednice Predsjedništva i izjava Željke Cvijanović uslijedilo je i saopštenje iz kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Netačno je i tendenciozno ono što je izjavila predsjedavajuće Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i što prenosi RTRS.

Naime, Cvijanović nije pripremila dostatan materijal za tačku dnevnog reda u vezi sa kandidaturom američkog predsjednika Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir.

Ovo je za Fenu izjavio šef kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića Alija Kožljak.

– Članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović su samo tražili da se dostave neophodni materijali kako bi se ova tačka uopće mogla uvrstiti u dnevni red. Ali Željka Cvijanović to nije učinila – kazao je Kožljak.

Znači, naglasio je, Predsjedništvo se danas uopće nije izjašnjavalo o ovom prijedlogu, a odgovornost za to ima Željka Cvijanović koja je odbila da se dostavi odgovarajući materijal kako bi se uradile adekvatne pripreme i rasprava o tome.

Najavio je da će detaljnije o ovoj temi govoriti član Predsjedništva BiH Denis Bećirović na press konferenciji koja će biti održana sutra.

Bećirović će se medijima obratiti na press konferenciji u utorak u 16.00 u press sali Predsjedništva BiH, navodi se u najavi i dodaje:

– Tema press konferencije: Jačanje strateškog partnerstva Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

