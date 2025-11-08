Nakon sjajnih partija u reprezentaciji i RB Salzburgu : Kerim Alajbegović se vraća u Bundesligu?
Njemački gigant Bayer Leverkusen ozbiljno razmatra aktiviranje klauzule o ponovnom otkupu talentovanog krilnog napadača Kerima Alajbegovića, koji trenutno nastupa za austrijski RB Salzburg.
Prema informacijama iz Njemačke, u Bayeru su već započeli interne razgovore o mogućem povratku 18-godišnjeg fudbalera, ali konačna odluka još nije donesena.
Otkupna klauzula iznosi između 5 i 6 miliona eura, što je cifra koju Leverkusen smatra prihvatljivom s obzirom na Alajbegovićev potencijal i formu.
Kerim Alajbegović, koji je pod ugovorom s RB Salzburgom do 2029. godine, ove sezone pruža sjajne partije.
Mladi ofanzivac već je postigao šest golova i upisao jednu asistenciju u svim takmičenjima, potvrdivši status jednog od najperspektivnijih igrača u austrijskoj Bundesligi.
Leverkusen pomno prati njegov razvoj i vjeruje da bi povratak u Njemačku bio logičan korak u njegovoj karijeri, posebno s obzirom na filozofiju kluba da gradi tim oko mladih i dinamičnih fudbalera.
Ako se transfer realizuje, Alajbegović bi mogao postati još jedno veliko pojačanje za ekipu Apotekara, koja i dalje igra u vrhunskoj formi i ima ambicije u domaćem prvenstvu i evropskim takmičenjima.
(Kliker.info-N1)
Komentari