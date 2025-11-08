hamburger-icon

Nakon sjajnih partija u reprezentaciji i RB Salzburgu : Kerim Alajbegović se vraća u Bundesligu?

Njemački gigant Bayer Leverkusen ozbiljno razmatra aktiviranje klauzule o ponovnom otkupu talentovanog krilnog napadača Kerima Alajbegovića, koji trenutno nastupa za austrijski RB Salzburg.

Prema informacijama iz Njemačke, u Bayeru su već započeli interne razgovore o mogućem povratku 18-godišnjeg fudbalera, ali konačna odluka još nije donesena.

Otkupna klauzula iznosi između 5 i 6 miliona eura, što je cifra koju Leverkusen smatra prihvatljivom s obzirom na Alajbegovićev potencijal i formu.

Kerim Alajbegović, koji je pod ugovorom s RB Salzburgom do 2029. godine, ove sezone pruža sjajne partije.

Mladi ofanzivac već je postigao šest golova i upisao jednu asistenciju u svim takmičenjima, potvrdivši status jednog od najperspektivnijih igrača u austrijskoj Bundesligi.

Leverkusen pomno prati njegov razvoj i vjeruje da bi povratak u Njemačku bio logičan korak u njegovoj karijeri, posebno s obzirom na filozofiju kluba da gradi tim oko mladih i dinamičnih fudbalera.

Ako se transfer realizuje, Alajbegović bi mogao postati još jedno veliko pojačanje za ekipu Apotekara, koja i dalje igra u vrhunskoj formi i ima ambicije u domaćem prvenstvu i evropskim takmičenjima.

