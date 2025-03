Nakon sastanka na Kupresu : Čović proglasio opozicione stranke iz RS partnerima

Lider HDZ BiH Dragan Čović obratio se novinarima nakon sastanka na Kupresu na kojem su bile opozicione stranke iz bh. entiteta RS i HDZ BiH.

Rekao je da su razgovori u toku.

“Rekao sam vam već više puta, razgovaramo sa svim opcijama i svako razgovara sa svakim već jedno mjesec ili dva. Ono što smo danas željeli ovdje potvrditi, to želim da se snažno čuje, da mi želimo u miru i stabilnosti omogućiti da naše institucije Bosne i Hercegovine rade svoj posao. Tako da s te strane pošaljemo jednu poruku da svi oni koji pomalo i strahuju u posljednje vrijeme zbog izazova koje imamo u politici, da je odgovornost nas koji predvodimo političke opcije, bez obzira je li to pozicija ili opozicija na razini Bosne i Hercegovini, da ima odgovornost da može ovako izaći i kazati našim žiteljima diljem BiH da ćemo to raditi upravo na taj način. I naravno da smo se opredijelili da sve ono što smo preuzeli kao obavezu u zadnjih godinu i kroz Vijeće ministara i Parlament i provedemo. Mislim da ćemo to dalje nastaviti dogovarati s partnerima i pokušati u konačnici pogledati što je to što možemo uraditi do kraja ove ili iduće godine. Činjenica je da je razgovor bio u jednoj krajnje korektnoj atmosferi, ja bih rekao prijateljskoj i da nudi mogućnost da unaprijedimo tu suradnju do jedne više razine” – kazao je Čović.

Na novinarsko pitanje “ko su ti partneri”, Čović je odgovorio:

“Evo vidjeli ste to tu”.

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović je ranije kazao da je sastanak donio više nego što se očekivalo.

“Vrlo smo zadovoljni. Napravljena je jedna relaksirana situacija. Napravljen je dogovor. Uskoro bi trebao do kraja ovog mjeseca sastanak nas koji smo bili danas i Trojke na kojem bi se trebao postići konkretan dogovor. Nadamo se da će ova kriza što prije da se razriješi i da će se relaksirati i smanjiti tenzije, što je nama svima cilj, da će profunkcionisati institucije i da će se deblokirati procesi koji su ranije bili započeti”, rekao je Nebojša Vukanović.

Upravo je Vukanović kanidat stranaka opozicije iz RS za novog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Ključ imenovanja Vukanovića na ovu poziciju su glasovi HDZ BiH kako bi njegovo imenovanje prošlo u Predstavničkom domu BiH.

(Kliker.info-N1)