Prije četiri dana Bosna je slavila u Laktašima šest razlike pa je Stundetima za titulu večeras bio dovoljan čak i poraz manji od pomenute razlike, kao i bilo kakva pobjeda. Dogodilo se ovo prvo.

I ovaj meč, kao i taj prvi, gosti otvaraju mnogo bolje. Prednost Igokee je rasla iz minuta u minut, a Bosna nikako nije uspjela da uveže svoje redove.

Početkom treće četvrtine gosti su imali ogromnih +23, odnosno u jednom momentu je bilo 59:36.

Ipak, uslijedila je mnogo ozbiljnija igra Studenata koji se trojkama i mnogo boljom odbranom vraćaju u ovaj susret.

U posljednjoj četvrtini viđena je prava drama. Konstantno se išlo po rezultatskoj klackalici od šest razlike, a sreća je na kraju prevagnula na stranu tima iz Sarajeva.

Kod gostiju su najefikasniji bili Pierre-Luis sa 23 i Dragan Milosavljević sa 19 koševa.

Sa druge strane, Bosnu su predvodili Petar Kovačević i Alfonso Plummer sa po 15, te Edin Atić sa 13 i Jarrod West sa 12 koševa.

KK Bosna je tako sezonu okončala sa duplom krunom – osvojenim Kupom, kao i prvenstvom BiH. Ovo je za Stundete bila ukupno treća titula prvaka jedine nam države.

Nakon utakmice uslijedilo je veliko slavlje košarkaša i navijača Bosne koji su ušli na parket od silne radosti.

(Kliker.info-Vijesti)