Fudbaleri Arsenala večeras su i zvanično postali prvaci Engleske nakon što je Manchester City u pretposljednjem kolu remizirao na gostovanju kod Bournemoutha rezultatom 1:1.

Remi Manchester Cityja definitivno je riješio pitanje šampiona, pa će posljednje kolo sezone za Topnike imati samo revijalni karakter.

Jedini gol za domaće iz Bournemoutha postigao je Kroupi, dok je Haaland postigao utješni gol za Građene.

Treba istaći i da je ovo vjerovatno posljednja gostujuća utakmica Pepa Guardiole nakon što su procurile informacije da odlazi s klupe na kraju sezone.

Navijači su ga nakon utakmice gospodski pozdravili, a pravi oproštaj će biti u posljednjem kolu kad igraju kod kuće protiv Aston Ville.

Ova utakmica se pratila u sjevernom Londonu, a reakciju navijača nakon gola domaćih sve govori.

Tako je tim iz Londona kolo prije kraja prvenstva i matematički osigurao titulu prvaka Premier lige.

Za Arsenal je ovo prvi naslov prvaka Engleske nakon 22 godine čekanja, čime je prekinut dug period bez trofeja u domaćem prvenstvu nakon slavne generacije “Nepobjedivih” iz sezone 2003./04.

Zbog toga će se u Londonu već večeras početi slaviti do dugo u noć.

Mnogi se slažu da je londonski klub zasluženo stigao do titule prvaka, s obzirom na to da je tokom cijele sezone pokazivao najviše kontinuiteta i najstabilniju formu u Premiershipu.

(Kliker.info-Vijesti)