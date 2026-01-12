Nakon poraza od Barcelone Real napravio drastičan korak : Xabi Alonso odlazi , Álvaro Arbeloa dolazi

“Klub se zahvaljuje Xabiju Alonsu i kompletnom stručnom štabu na radu, posvećenosti i profesionalizmu tokom ovog perioda te im želi mnogo sreće u narednoj fazi karijere i života”, dodaje se u objavi.

Ubrzo nakon vijesti o smjeni Xabija, Real je objavio da je Álvaro Arbeloa novi trener prve momčadi. Arbeloa je od ovog ljeta bio trener Real Madrid Castille s kojom je ostvario 10 pobjeda, jedan remi i osam poraza u trećoj ligi. Cijelu trenersku karijeru proveo je u omladinskoj akademiji Reala.

Kao igrač, Álvaro Arbeloa igrao je na poziciji desnog beka i bio je dio Reala tokom jednog od najuspješnijih razdoblja u njegovoj povijesti. Nosio je dres kluba između 2009. i 2016. godine, odigravši 238 službenih utakmica. Tokom tog vremena osvojio je osam naslova: dvije Lige prvaka, jedno Svjetsko klupsko prvenstvo, jedan UEFA Superkup, jedan naslov La Lige, dva trofeja Kupa Kralja i jedan španjolski Superkup.

Sa španjolskom reprezentacijom, Arbeloa je osvojio Svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi i dva Europska prvenstva (2008. i 2012.). Za Španjolsku je odigrao 56 utakmica.

(Kliker.info.agencije)