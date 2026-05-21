Rusija je saopštila da će podržati Kubu uprkos “pokušajima Sjedinjenih Država da je zastraše i pritisnu sankcijama”, dok se Kina usprotivila “zloupotrebi pravnih sredstava” nakon što su SAD dan ranije podigle optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra.

SAD su jučer podigle optužnicu protiv 94-godišnjeg Castra za ubistvo Amerikanaca 1996. godine, što je eskalacija kampanje Washingtona protiv Kube, gdje su komunisti na vlasti od revolucije 1959. godine koju je predvodio Raulov pokojni brat Fidel.

Rusija: SAD pokazuju netoleranciju prema svakom obliku opozicije

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je novinarima da će Rusija nastaviti “aktivno podržavati bratski kubanski narod tokom ovog izuzetno teškog perioda”.

“Potvrđujemo našu punu solidarnost s Kubom i oštro osuđujemo svaki pokušaj miješanja u unutrašnje stvari suverene države, zastrašivanja i korištenja ilegalnih jednostranih restriktivnih mjera, prijetnji i ucjena”, rekla je.

Zaharova nije dala nikakve detalje o podršci koju će Rusija pružiti, ali je rekla da SAD pokazuju svoju “netoleranciju prema svakom obliku opozicije”.

Kina: Čvrsto podržavamo Kubu u odbrani njenog suvereniteta

Kina je također naglasila svoje protivljenje “zloupotrebi pravnih sredstava”, izvijestio je AFP. “Kina se oduvijek protivila ilegalnim jednostranim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu i protivi se zloupotrebi pravnih sredstava”, rekao je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.

“Sjedinjene Države moraju prestati mahati štapom sankcija i štapom zakona protiv Kube i prestati stalno prijetiti upotrebom sile. Kina čvrsto podržava Kubu u odbrani njenog nacionalnog suvereniteta i dostojanstva i protivi se svakom stranom miješanju”, naglasio je na redovnoj konferenciji za novinare.

Optužnica je podignuta zbog slučaja iz 1996. godine.

SAD optužuju Raúla Castra, brata Fidela Castra i zakletog neprijatelja Washingtona, za zavjeru s ciljem ubistva Amerikanaca u slučaju iz 1996. godine. Tada su oborena dva civilna aviona kojima su pilotirali protivnici kubanskog lidera, ubivši četiri osobe, prema američkoj optužnici.

Raúl Castro je u to vrijeme bio ministar odbrane. Troje od četvero mrtvih bili su američki državljani. Optužnica dolazi usred pojačanih tenzija između Washingtona i Havane. Pored američkog embarga koji je na snazi ​​od 1962. godine, Washington je u januaru uveo potpuni embargo na naftu na karipskom ostrvu.

(Kliker.info-agencije)