Nakon odluke Evropskog suda za ljudska prava : Demokratska fronta pozvala Christiana Schmidt da donese odluku kojom će otkloniti diskriminaciju

Nakon što je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da je Zlatan Begić, zastupnik Demokratske fronte (DF) u Parlamentarnoj skupštini BiH, diskriminiran jer mu je uskraćeno pravo da se kandidira za predsjednika odnosno potpredsjednika Federacije BiH, Begić je pojasnio da je presuda specifična po tome što odluka nije donesena na osnovu dejtonskih pravila nego je, kako je naveo, diskriminacija zasnovana na pravilima koje je u izbornoj noći donio visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt.

Predstavnici Demokratske fronte, stranke kojoj pripada Begić, pozdravili su presudu Suda u Strasbourgu i pozvali visokog predstavnika da donese novu odluku kojom će otkloniti diskriminaciju.

Begić je pojasnio da se prva njegova prihvaćena apelacija odnosi na imenovanje predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH.

Po njegovim riječima, Evropski sud je ustanovio diskriminaciju u postojećim pravilima u BiH koja ne dozvoljavaju nikome ko nije pripadnik tri konstitutivna naroda da bude imenovan na ove dužnosti iako je u Dejtonski ustav BiH ugrađena Evropska konvencija o ljudskim pravima i Protokol 12 s izričitom zabranom diskriminacije.

“Druga apelacija tiče se izbora predsjedavajućeg i dva dopredsjedavajuća odnosno članova Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. I tu je Evropski sud ustanovio diskriminaciju”, kazao je Begić.

Navodeći da je u izbornoj noći 2022. Christian Schmidt nametnutim odlukama dodatno ojačao diskriminirajuća pravila, Begić ga poziva da novom odlukom ispravi greške a da u protivnom podnese ostavku “jer neće imati kredibiliteta da ikome nabija na nos nepoštivanje odluka Ustavnog suda BiH, Evropskog suda za ljudska prava i drugih instanci”.

Na koncu, neprovođenje presuda Evropskog suda je krivično djelo, poručio je Begić.

“Nema nikakvog kukanja ni pravljenja žrtve, ovo je samo još jedna pobjeda u borbi za ideju građanske Bosne i Hercegovine”, rekao je predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić.

Iako je pozdravio odluku Suda, Komšić nije pretjerani optimista kada je riječ o njenoj provedbi.

“Ranije odluke ovog suda nam govore da se to ne dešava. Ovo je prije svega pokazatelj opravdanosti našeg otpora svemu što je radio Christian Schmidt. Ovo je zapravo pokazatelj da je Schmidt napravio strašnu grešku. Ono što je u tom trenutku bilo razočaravajuće jeste svjesno pristajanje Trojke da učestvuje u tome. Ja razumijem šta je vlast i šta je politička borba, ali mislim da nekad ne treba ići preko principa koje barem javno zagovarate”, izjavio je Komšić.

Prema njegovim riječima, odluka Suda šalje i političku poruku.

“Ovo je politička poruka da je Schmidt svjesno išao u ovu varijantu i Sud u Strasbourgu je to potvrdio. Ovo je jedna poruka i onima koji su pristali da učestvuju u takvoj igri. Tadašnji američki ambasador Murphy je vodio cijelu tu igru, a Schmidtmit je bio samo izvršilac, to svi znamo”, rekao je Komšić.

Za razliku od dvije prihvaćene Begićeve apelacije, Evropski sud je odbacio jednu apelaciju DF-a, ali Komšić nije mogao govoriti o sadržaju dok se ne upozna s detaljima.

