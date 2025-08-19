Nakon konačne odluke suda : Republika Srpska bez predsjednika i premijera

Republika Srpska u jednom danu ostala je bez predsjednika i premijera. Nakon što je Sud Bosne i Hercegovine odbacio žalbu na odluku Centralne izborne komisije (CIK), kojom je Miloradu Dodiku(SNSD) oduzeo mandat zbog presude od šest godina zabrane političkog djelovanja, odluka je postala pravosnažna.

„Odluka Suda je konačna“, saopšteno je iz ove institucije.

CIK raspisuje izbore, ali

Sada nastupaCentralna izborna komisija koja raspisuje prijevremene izbore za predsjednika ovog entiteta, koji se prema Izbornom zakonu moraju održati u roku od 90 dana. Ukoliko izbori budu održani, mandat izabranog predsjednika trajao bi do redovnih izbora u oktobru naredne godine.

Da li će se održati, pitanje je koje u ovom trenutku izazva najviše pažnje. Ne zbog Centralne izborne komisije, čiji su članovi najavili da će procedura raspisivanja biti sprovedena, već da li će se dopustiti njihovo održavanje na teritorijiRS.

„Ako sada izgubimo, izgubili smo za sva vremena. Nemojte dozvoliti da nam cinični muslimani uzmu našu slobodu. Pozivam sve ljude da se svrstaju iza Narodne skupštine i njenih odluka. Neće biti izbora za predsjednika Republike Srpske na ovaj ili onaj način, a bilo koji biće onemogućen. Ne očekujemo i suprostavićemo se bilo kakvoj intervenciji spolja“, rekao je Dodik i time nagovijestio da će izborni proces u RS biti teško sprovesti, bez nekog oblika intervencije.

Pitanje je dokle je vlast u RS sada sprema da ide u procesima koji slijede. Od izbora, preko najavljenih referenduma i eventualnom suočavanju sa dodatnim krivičnim prijavama sudova, s obzirom da u ovom trenutka sa stanovišta prava, Dodik više ne obavlja javnu funkciju i time nema imunitet. Ipak, Dodik upozorava da drugi nisu poštovali Ustav i zakone, a da očekuju da on poštuje njihovo nepoštovanje svega.

Ukrštanje puteva

„Neću poštovati. Poštovaću volju srpskog naroda. Bili ste bahati i osioni, a očekujete da ja budem pokoran. Neću biti. Ja sam predsjednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete. Izabrao me je narod, neće me smjenjivati strana vlada! Vi tjerajte po svome, mi ćemo po svome. Nadam se da nam se putevi neće ukrstiti“, kategoričan je bio Dodik, u objavi na mreži Iks.

Uz otpor prema raspisivanju prijevremenih izbora, na sto je došla i ostavka predsjednika vlade RS Radovana Viškovića. Iako se o tome spekulisalo u javnosti nekoliko mjeseci unazad, Višković je odbacivao mogućnost da se tako nešto desi. Zanimljivo je da je samo dva sata prije ostavke rekao da se radi tek o medijskim natpisima i da su to samo priče.

„Ovo je dan koji sam očekivao od trenutka kada sam postao premijer“, rekao je u obraćaju Višković, ističući da se nikada nije bolje osjećao.

Ostavku je podnio nakon konsultacija sa predsjednikom RS Miloradom Dodikom.

„Biraće se nova vlada. Ostajem da radim, ja sam dijete SNSD-a. Tačno 6 godina i osam mjeseci sam bio premijer i na to sam ponosan“, rekao je Višković, ne propustivši da ukaže da nasljedniku ostavlja kako je istakao, „stabilnu RS”.

Dok je za dijete SNSD-a već spremna nova funkcija na čelu Javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske, sada se spaja rasplet oduzimanja mandata Dodiku i imenovanje novog mandatara. Predsjednik RS po Ustavu imenuje mandatara, nakon što mu ovaj donese potpise podrške većine u parlamentu. Nakon toga slijedi potvrđivanje u Narodnoj skupštini.

Secesija na stolu

„Narodna skupština, nova vlada, deklaracija o samoopredjeljenju, referendum koji će se održati krajem septembra. Odmah nakon septembra pretočićemo to u zakon koji će tražiti vraćanje na ustavnu poziciju RS“, objasnio je Dodik kako će se razvijati politički proces u narednom periodu, te ukoliko se ne učine „vidljivi koraci ka tome“, ići dalje.

„Republika Srpska će u narednih, ne duže od 90 dana, održati svoj referendum o samostalnosti“, rekao je Dodik.

Ovi referendumi biće pripisani listi od preko 50 referenduma koji su najavljeni u zadnje dvije decenije, a koji su završili samo na verbalnim prijetnjama. Osim onog o Danu RS koji je održan 2016. godine, a kojeg je Ustavni sud BiH poništio, a vlast rezultate proglasila anketom.

Mnogo dublji problem od referenduma mogao bi biti onaj o imenovanju mandatara, s obzirom da pravno gledano Dodik više nije predsjednik RS, koji po Ustavu imenuje mandatara za sastav vlade. Takođe, nije poznato da li je Dodik u međuvremenu prenio ovlaštenja na nekog drugog. U medijima se spekuliše da bi to mogao biti potpredsjednik RS iz reda hrvatskog naroda Davor Pranjić, ali za sada nema potvrde te informacije.

Mandatar upitan

Dok se razvija priča oko prenosa ovlašenja, pravni stručnjak iz Banjaluke Milan Blagojević smatra da je presuda Miloradu Dodiku postala pravosnažna danom pravosnažnosti žalbene presude, odnosno 12. juna ove godine i da slijedom toga Dodik od tada nije predsjednik RS. Blagojević upozorava na ovu činjenicu upravo zbog mogućeg izbora mandatara, kojeg jedino po Ustavu može da predloži predsjednik RS.

„A Republika Srpska nema predsjednika od 12. juna ove godine jer je tog dana stupila na snagu sudska zabrana Miloradu Dodiku da obavlja funkciju predsjednika Republike, a to znači i zabrana da obavlja bilo koju radnju u tom svojstvu, što uključuje i radnju predlaganja kandidata za premijera Republike Srpske“, smatra Blagojević, upozoravajući na posljedice ukoliko mandatar bude predložen.

„Taj akt imenovanja bi bio suprotan ne samo Ustavu Republike Srpske, već bi njime bio prekršen i princip vladavine prava iz člana 1. Ustava BiH, a time i taj ustav, jer nema vladavine prava ako se onemogućuje vladavina pravosnažne presude, što znači i krivične presude Suda BiH u predmetu protiv Milorada Dodika“, jasan je Blagojević.

Ukoliko se to desi, može se očekivati apelacija Ustavnom sudu BiH, koji bi takav akt imenovanja i samu proceduru proglasio neustavnim, što bi moglo održati permanentnu krizu u BiH, koja se ne stišava zadnje četiri godine.

(DW)