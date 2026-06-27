Američka vojska je danas, uprkos dogovorenom prekidu vatre, izvela novi napad na ciljeve u Iranu, kao odgovor na napad na teretni brod u Hormuškom moreuzu, za koji Washington krivi Iran, javljaju novinske agencije.

Američka vojska, saopštila je njena Komanda za Bliski istok, napala je iransko skladište dronova i raketa. “Neizazvana agresija iranskih snaga protiv trgovačkog brodarstva je jasno kršenje primirja”, saopštila je američka vojska na Platformi X.

Prema zvaničnom saopštenju za New York Times, napade su izveli američki borbeni avioni F-35 i F-16. Ciljane su četiri lokacije u Iranu: položaji duž obale i na ostrvu Keshm.

Britanska pomorska agencija UKMTO primila je juče obavještenje da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzrokovao štetu, ali nije bilo žrtava. Američki predsjednik Donald Trump ranije danas je napad na brod opisao kao “glupo kršenje primirja”.

Nove tenzije dolaze samo deset dana nakon što su Iran i SAD 17. juna u Švicarskoj potpisali Memorandum o razumijevanju. Ovim dokumentom, Teheran je pristao da dozvoli nastavak saobraćaja kroz Hormuški moreuz, ali pod uslovom da bude koordiniran. Američki kontranapad i iranski napad na tanker prvi su ozbiljni incidenti od potpisivanja sporazuma. U četvrtak je teretni brod Ever Lovely pogođen raketom dok je prolazio kroz Hormuški moreuz, kod obale Omana.

Američki predsjednik Donald Trump oštro je reagovao. Na pitanje hoće li biti posljedica zbog napada na Ever Lovely, kratko je rekao: “Saznaćete.” Iranski napad dronom nazvao je “bezobzirnim kršenjem” Memoranduma o razumijevanju između dvije zemlje.

IRGC: Ova agresija neće proći bez odgovora

Iranska Revolucionarna garda zaprijetila je Sjedinjenim Državama nakon, kako tvrde, uspješno odbijenog američkog napada na otok Sirik. U priopćenju se navodi da su pomorske i zračne snage Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) “uspješno neutralizirale” američku akciju, prenosi iranska agencija ISNA. Garda je poručila da američki napad neće ostati bez odgovora. “Ističemo da ova agresija neće proći bez odgovora, a naš će odgovor biti brz i odlučan, u vrijeme i na mjestu koje sami odaberemo”, stoji u izjavi. Upozorili su i da će “svaka nova nepromišljenost naići na žestok odgovor”.

Iranski mediji povukli vijest o izjavi Revolucionarne garde

Iranski državni mediji povukli su navodnu izjavu Revolucionarne garde (IRGC) o američkom napadu, koja je ranije bila objavljena. Iz Teherana još uvijek nema službenog očitovanja. Dopisnik Al Jazeere iz Teherana, Resul Serdar, javlja kako se ni Revolucionarna garda ni drugi iranski dužnosnici još uvijek nisu zvanično oglasili. U međuvremenu je i prva objava o navodnoj izjavi IRGC-a uklonjena.

(Kliker.info-agencije)