Nakon Hamasa i izraelski kabinet odobrio sporazum o zaustavljanju rata u Gazi

Izraelski kabinet odobrio je sporazum o zaustavljanju rata u Gazi i oslobađanju preostalih talaca.

Sporazum predviđa početno povlačenje Izraela iz Gaze i oslobađanje gotovo 2.000 palestinskih zatvorenika i pritvorenika. Dvadeset izraelskih talaca bit će oslobođeno nakon dvije godine zatočeništva, zajedno s posmrtnim ostacima 28 preminulih talaca.

Sporazum su u četvrtak potpisali Izrael, Hamas i katarski, egipatski i turski posrednici, ali je bilo potrebno odobrenje izraelskog kabineta da bi se nastavilo.

Pet ministara iz ultranacionalističke organizacije Religijski cionizam i Jevrejska moć glasalo je protiv njega.

Izaslanici predsjednika Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, pridružili su se sastanku kabineta zajedno s premijerom Benjaminom Netanyahuom.

U roku od 24 sata od odobravanja sporazuma, izraelska vojska mora povući svoje snage na dogovoreni perimetar unutar Gaze. To bi vjerovatno bilo završeno u petak.

Kao dio sporazuma, prijelaz Rafah između Gaze i Egipta bit će ponovo otvoren u oba smjera. Prelaz će za sada obavljati zajedničke egipatsko-evropske snage.

U roku od 72 sata od toga, Hamas mora osloboditi sve preostale taoce. To bi trebalo biti završeno do ponedjeljka.

Nakon toga, Izrael će osloboditi 250 palestinskih zatvorenika koji služe doživotne kazne u izraelskim zatvorima nakon što su osuđeni za ubistvo Izraelaca. Bit će pušteni ili u Gazu ili će otići u egzil u arapske i muslimanske zemlje.

Izrael će također osloboditi 1.700 Palestinaca koje je Izraelska odbrambena vojska (IDF) pritvorila u Gazi nakon 7. oktobra.

U zamjenu za tijela 28 preminulih talaca, Izrael će vratiti tijela 360 Palestinaca ubijenih u borbama u Gazi.

Hamas kaže da će mu trebati više vremena da pronađe tijela svih mrtvih talaca. Izraelski zvaničnici kažu da je to lažna tvrdnja. Prema sporazumu, Izrael, SAD, Egipat, Katar i Turska će formirati radnu grupu za lociranje tijela za koja Hamas kaže da ih ne može pronaći.

Izrael je odbio osloboditi nekoliko visokopozicioniranih palestinskih zatvorenika koje Hamas smatra simbolima – poput Marwana Barghoutija, bivšeg vođe Fataha na Zapadnoj obali.

Glavni pregovarač Hamasa Khalil al-Hayya izjavio je u govoru u četvrtak da je rat u Gazi završen i da je započelo trajno primirje.

Naglasio je da je Hamas dobio garancije od SAD-a i katarskih, turskih i egipatskih posrednika da je rat potpuno završen i da ga Izrael neće jednostrano nastaviti.

Witkoff i Kushner sastali su se u četvrtak u Kairu s egipatskim predsjednikom Abdulom Fattahom al-Sisijem, koji je pozvao Trumpa da posjeti Kairo u narednim danima kako bi prisustvovao ceremoniji potpisivanja.

Trump rekao je da se očekuje da će u nedjelju otputovati na Bliski istok i posjetiti Egipat i Izrael. Rekao je za Axios da će se “vjerovatno” obratiti izraelskom parlamentu, Knessetu.

Iz Kaira, Witkoff i Kushner nastavili su put u Izrael i sastali se s Netanyahuom prije sastanka kabineta.

Trump kaže za Axios da “vjerovatno” ide u Izrael na govor u Knesetu nakon sporazuma o Gazi, javlja Axios.

