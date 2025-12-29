Nakon godina čekanja: BiH legalizuje kanabis u medicinske svrhe

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom se omogućava legalna upotreba kanabisa u medicinske svrhe, što se u javnosti ocjenjuje kao jedan od najznačajnijih pomaka u zdravstvenoj politici zemlje u posljednjih nekoliko godina.

Informaciju o usvajanju odluke potvrdio je zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH Saša Magazinović, ističući da je riječ o rezultatu dugogodišnjeg zalaganja, upornog rada i prevazilaženja brojnih političkih i institucionalnih prepreka. Kako je naveo, proces je bio praćen čestim opstrukcijama, ali je istrajnost na kraju donijela konkretan rezultat.

Magazinović je podsjetio da su još ranije u Parlamentu BiH organizovane javne rasprave i konferencije na kojima su građani i pacijenti svjedočili o pozitivnim efektima ulja kanabisa u liječenju teških i hroničnih oboljenja. Upravo su ta lična svjedočenja, naglasio je, bila ključni motiv za nastavak borbe za zakonsku regulaciju.

„Ovo je najvažniji korak, ali proces time nije završen. Predstoji detaljna razrada rješenja, jer su detalji često presudni. Ipak, od danas je put znatno lakši“, poručio je Magazinović.

Posebnu zahvalnost uputio je Irfanu Ribiću, za kojeg je naveo da ga je ohrabrio i motivisao da se aktivno uključi u ovu inicijativu, kao i ministrici civilnih poslova BiH Dubravki Bošnjak. Prema Magazinovićevim riječima, Bošnjak je uspjela pronaći institucionalni okvir koji je omogućio prevazilaženje blokada i upućivanje prijedloga odluke na usvajanje.

Usvajanjem ove odluke stvoren je pravni osnov za daljnje regulisanje upotrebe kanabisa u medicinske svrhe, čime bi pacijentima u Bosni i Hercegovini mogla biti osigurana zakonita, kontrolisana i sigurnija terapija. Do sada su se mnogi oboljeli bili primorani oslanjati na sivo tržište ili liječenje u inostranstvu.

(Kliker.info-FTV)