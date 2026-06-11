Američka Centralna komanda navela je da su mete bili vojni nadzorni kapaciteti, komunikacijski sistemi i položaji protuzračne odbrane širom Irana. Prema navodima Washingtona, operacija je počela nešto poslije ponoći po teheranskom vremenu i završena je oko četiri sata kasnije.

Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da bi napadi mogli biti obustavljeni u kratkom roku, ali je istovremeno zaprijetio novim udarima ako iransko rukovodstvo odmah ne postigne sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. U razgovoru za Fox News rekao je da će “bombardovati ih do besvijesti” ako dogovor ne bude potpisan.

Američka strana tvrdi da su udari odgovor na, kako je navedeno, iransku “neisprovociranu i kontinuiranu agresiju”. Time je dodatno pojačana razmjena napada koja prijeti obnavljanjem šireg rata, iako je početkom aprila bio dogovoren krhki prekid vatre.

Iranska Revolucionarna garda saopćila je da je pokrenula protivnapade na 18 američkih vojnih ciljeva u bazama u Kuvajtu i Bahreinu, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu. Iranski državni mediji prenijeli su i tvrdnju da su balističkim projektilima gađani američki komandni centar i baza Al-Azraq u Jordanu.

Teheran je dodatno zaprijetio da će gađati svako plovilo koje pokuša proći kroz Hormuški moreuz. Iranski mediji objavili su da su dva broda bila pod vatrom, dok američka Centralna komanda tvrdi da moreuz nije zatvoren i da komercijalni brodovi i dalje prolaze.

Eksplozije su prijavljene u više iranskih gradova, među njima u Siriku, Karganu, Bandar Abbasu, Minabu, Varaminu i Karaju. Kuvajt je u međuvremenu zatvorio zračni prostor zbog iranskih napada i preusmjerio letove na alternativne aerodrome.

(Kliker.info-agencije)