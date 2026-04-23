Nastavljeno je gašenje integralne proizvodnje čelika u Novoj Željezari Zenica. Nakon obustave proizvodnje u pogonima Aglomeracije i Visoke peći, danas bi trebala biti obustavljena proizvodnja u Čeličani.

I dalje se vrše određene aktivnosti sa visokim stepenom sigurnosti kako bi sve proteklo sigurno i po radnike i po okoliš. Visoka peć se nakon obustave proizvodnje tehnološkim procesima stavlja u takozvani topli režim rada da bi u narednom periodu, ukoliko dođe do konkretnog rješenja, integralna proizvodnja bila nastavljena. Također, dreger timovi obavljaju i posljednje, ali ključne aktivnosti u pogonu Aglomeracije.

„Ovdje govorimo o isplinjavaju i blindovanju plinovoda i magistralnog voda. U petak ćemo pristupiti isključenju izolacije i kompletne energije i industrijske vode tako da ćemo sa petkom imati sigurno stanje na Aglomeraciji, totalni mrak“, objašnjava Edin Smriko, direktor Pogona aglomeracije u Novoj željezari Zenica.

S ciljem pronalaska rješenja koje bi značilo nastavak integralne proizvodnje čelika održan je i sastanak u Vladi Federacije sa predstavnicima sindikata. Poruka sa tog sastanka od svih aktera je jasna, potpuno gašenje proizvodnje i gubitak radnih mjesta nisu opcija. Ukoliko do toga dođe, procjene su da bi u zeničkoj Željezari ostalo raditi od 400 do 500 radnika u pogonima tvornice građevinske armature, mehaničkoj radionici i valjaonici.

Podsjećamo, ključni razlog za obustavu proizvodnje, kako su naveli iz Nove željezare Zenica, jeste izostanak sistemske podrške za domaću proizvodnju čelika, odnosno zaštita od nelojalne konkurencije i prekomjernog uvoza.

