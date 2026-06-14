New York Knicksi novi su prvaci NBA lige. Nakon 53 godine čekanja, Knički su u petoj utakmici finala u San Antoniju svladali domaći Spurse rezultatom 94:90 i tako s ukupnih 4:1 u seriji stigli do svog prvog naslova još od 1973. godine. Junak pobjede bio je nevjerojatni Jalen Brunson sa 45 postignutih poena, dok su Victor Wembanyama i Spursi na kraju morali priznati poraz na svom terenu.

Knicksi su u utakmici ušli s lošim šutom, pogodivši samo četiri od 22 pokušaja u prvoj četvrtini, koju su završili sa samo 13 poena. Spursi su, nošeni domaćom publikom i sjajnom obranom Victora Wembanyamea koji je u prve četiri minute upisao tri blokade, rano stvorio dvoznamenkatu prednost. Napad San Antonija u prvom je poluvremeni predvodio Dylana Harpera, koji je s klupe unio energiju i do poluvremena postigao 11 poena.

Uprkos katastrofalnom šutu od 29,5 posto, Knicksi je zahvaljujući Jalenu Brunsonu, koji je postigao 16 od 37 poena svoje momčadi u prvom dijelu, na odmoru je otišao s podnošljivih pet poena zaostatka (37:42).

Treća četvrtina donijela je nastavak neizvjesnosti. Spursi su u jednom trenutku, nakon nesportskog prekršaja na Wembanyamiju, u jednom posjedu postigli čak šest poena i ponovo se odvojili. Ipak, Knički se nisu predavali. Brunson je nastavio s fantastičnom igrom, a priključili su mu se i suigrači. Serijom 9:2 sredinom četvrtine, Njujork se vratio u igru ​​i najavio dramatičan završetak.

Ključni trenuci odigrali su se u posljednjoj dionici. Brunson je ubacio u višu brzinu i serijom od 10 uzastopnih poena Knicksa sam donio izjednačenje na 83:83, pet minuta prije kraja.

Ubrzo nakon toga, s tri pogođena slobodna bacanja, doveo je New York u prvo vodstvo još od uvodnih minuta utakmice. S 43 poena u tom trenutku, postavio je rekord za najviše poena igrača Knicksa u jednoj utakmici NBA finala.

Posljednja minuta ponudila je pravu dramu. Pri rezultatu 90:88 za Knickse, Brunson je odgovorio na koš Harpera i s 45 poena vratio prednost svojoj momčadi. Dvadeset sekundi prije kraja, nakon promašaja s obje strane, Josh Hart je promašio drugo slobodno bacanje, a Mitchell Robinson nije uhvatio ključan napadački skok.

Spursi rade prekršaj na OG Anunobyju, koji pogađa jedno od dva bacanja za 92:88. Spursi su preko Castlea smanjili na 92:90, no nakon brzog prekršaja na Mikalu Bridgesu, koji pogađa jedno bacanje, Anunoby nakon još jedne faule postavlja konačnih 94:90 osam sekundi prije kraja i slavlje Knicksa moglo je početi.

Ova pobjeda je kulminacija sezone iz snova za New York, a stigla je nakon što su u četvrtoj utakmici kod kuće napravili najveći preokret u povijesti NBA finala, nadoknadivši zaostatak od 29 poena.

Zvijezda Spursa Victor Wembanyama uoči odlučujuće utakmice pokušao je smiriti tenzije nakon teškog poraza i neugodnosti u New Yorku. Ipak, na terenu njegova momčad nije uspjela pronaći odgovor za raspoloženje Knicksea i zaustaviti kraj jedne od najdužih suša u povijesti američkog profesionalnog sporta.

(Kliker.info-agencije)