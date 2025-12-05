hamburger-icon

Nako 14 mjeseci istrage : POSKOK preuzima slučaj jablaničke tragedije

05 Decembra
07:07 2025
Prošlo je točno 14 mjeseci od smrtonosnih poplava u Bosni i Hercegovini, u kojima je život izgubilo 27 ljudi. Samo na području Donje Jablanice stradalo je njih 19. Katastrofa je iza sebe ostavila razorene kuće, uništene ceste, porušene poslovne objekte i voćnjake te automobile koje je voda nosila niz bujice.

Dok se u Donjoj Jablanici tek naziru prvi ozbiljniji tragovi obnove, pravni epilog tragedije i dalje kasni. Tužilaštvo  Hercegovačko-neretvanskog kantona , Područni ured Konjic, još nije donijelo odluku u predmetu koji javnost poznaje kao slučaj „Jablanica“. Sudeći prema odgovorima koje je jučer zaprimilo Avaz, predmet bi mogao završiti i u nadležnosti Posebnog odjela Federalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Tužilaštvo je potvrdilo da su poduzete sve planirane istražne radnje te da su u svojstvu svjedoka saslušane brojne osobe, a ispitani su i svi osumnjičeni.

„Istragom su obuhvaćeni jedno pravno društvo i četiri fizičke osobe, zbog sumnje na kaznena djela zlouporabe položaja ili ovlasti u stjecaju s teškim kaznenim djelima izazivanja opće opasnosti, onečišćenja okoliša i nesavjesnog rada u službi. Budući da su istražne radnje okončane, u tijeku je analiza prikupljenih dokaza, osobito s aspekta nadležnosti za daljnje postupanje“, navode iz Tužilaštva  HNK.

Dodaju kako se pri tome vodi računa o tome da je u međuvremenu uspostavljen Poseban odjel Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i međužupanijskog kriminala, što je definirano Zakonom o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH.

U Donjoj Jablanici i dalje vlada tuga i razočaranje. Naselje je gotovo pusto, a obnova sporo napreduje. Posebno zaostaje izgradnja 16 novih kuća na lokalitetu Rogića kuće.

„Sve je to jadno i čemerno. Kako drukčije opisati činjenicu da već toliko čekamo na bilo kakav odgovor Tužilaštva? Daj Bože da pravda i istina izađu na vidjelo“, kaže Dženan Imamović, koji je u poplavama izgubio devetero članova obitelji.

„Ne može jedna firma s pet ili šest ljudi napraviti 16 kuća“, dodaje ogorčeno.

Poznato je da su istragom obuhvaćeni tvrtka Sani, u čijem je vlasništvu sporni kamenolom iznad naselja, vlasnik tvrtke Dženan Honđo te trojica kantonalnih inspektora Ministarstva gospodarstva HNK-a. Iako su općinske vlasti izdavale dozvole za rad kamenoloma, nitko iz tih institucija nije se našao među osumnjičenima.

(Hercegovina.info)

