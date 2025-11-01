Najveći komemorativni skup u istoriji Srbije : Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu odali poštu stradalima u padu nadstrešnice
Hiljade ljudi u Novom Sadu odalo je u noći s petka na subotu počast žrtvama tragedije na novosadskoj željezničkoj stanici 16-minutnom šutnjom, uoči velikog skupa kojim će biti obilježena godišnjica pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice 1. novembra prošle godine na prethodno renoviranoj zgradi stanice.
Novosađani su u petak navečer dočekivali hiljade studenata i građana koji su iz svih krajeva Srbije pješice, biciklima, motociklima ili traktorima dolazili kako bi u subotu učestvovali na komemorativnom skupu ispred ostataka urušene
Studenti su na čelu kolone, hodajući u tišini, nosili 16 vijenaca od bijelog cvijeća s imenima žrtava tragedije koja je promijenila Srbiju.
Stradanje 16 ljudi potaknulo je krajem 2024. masovne antivladine proteste koje su predvodili studenti, čiji je pokret iz dana u dan dobijao sve veću podršku brojnih društvenih grupa – od akademske zajednice do sindikata i građanskih udruženja – prerastajući u nacionalni pokret za demokratizaciju društva.
Posljednji u nizu zahtjeva su prijevremeni izbori, uz svakodnevne pritiske na srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji, uprkos manje-više protokolarnim ovlaštenjima po Ustavu, više od decenije drži skoro sve konce vlasti u Srbiji.
Vučić je u početku pokušao ublažiti pritisak žrtvujući premijera Miloša Vučevića, koji je u januaru podnio ostavku koja je povukla i pad vlade, nakon što je u Novom Sadu nekoliko pristalica vladajuće stranke (SNS) pretuklo grupu studenata, a jednoj studentici bejzbol palicom slomilo vilicu.
Istraga nakon pada nadstrešnice u početku je kao odgovorne istaknula nekoliko ministara i državnih službenika, ali ni nakon godinu dana od katastrofe niko još nije osuđen niti kažnjen. Neformalno Anketno povjerenstvo grupe stručnjaka u svojim nalazima, zasnovanim na dostupnim dokumentima o rekonstrukciji stanice, ukazalo je na umiješanost i odgovornost dužnosnika iz državnog vrha.
Proglašen Dan žalosti
Na ogradi ispred stanice u petak navečer ispisana su imena svih 16 žrtava, dok su nedaleko od ostataka nadstrešnice i dalje stajali deseci bicikala koje godinu dana od tragedije niko nije pomaknuo niti preuzeo.
Kolona studenata stigla je poslije ponoći do stanice, polažući jedan po jedan vijenac od bijelog cvijeća s imenima nastradalih.
“Vlada muk i svi koje vidim plaču”, poslala je poruku reporterka agencije FoNet u trenucima dok je trajala 16-minutna šutnja.
U petak u ponoć počeo je Dan žalosti koji je proglasila srbijanska vlada, nakon što su u četvrtak novosadski zborovi građana i studenti javno zatražili da se, u znak sjećanja na stradale pod nadstrešnicom, zastave na svim institucijama i javnim ustanovama u državi spuste na pola koplja. Dan žalosti trajat će u subotu do ponoći.
Predsjednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti u petak navečer i pozvao da subotnji skup u Novom Sadu protekne mirno i s pijetetom prema žrtvama.
“Moja istinska želja, kao predsjednika, jeste da sutrašnji dan prođe mirno, s poštovanjem jednih prema drugima, naročito prema žrtvama“, rekao je Vučić.
On je pozvao demonstrante na dijalog i rekao da bi godišnjica trebala biti dan jedinstva, a ne podjela.
U svom obraćanju Vučić je rekao da mržnja koja ključa u društvu ne donosi ništa dobro, te da su u proteklih godinu dana svi pogriješili, uključujući i njega, zbog čega se izvinio. Studenti su mu poručili da ne prihvataju izvinjenje, već samo raspisivanje prijevremenih izbora.
Podsjetimo , prije godinu dana poginuli su:
Sara Firić (6), Valentina Firić (10) i Đorđe Firić (53) iz Kovilja, zatim Milica Adamović (6), Sanja Ćirić Arbutina (35) i Mileva Karanović (76), sve iz Kaća.
Poginuli su i Nemanja Komar (17) iz Stepanovićeva, Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina, Stefan Hrka (27) iz Beograda, Anđela Ruman (20) iz Stare Pazove, Goranka Raca (58) iz Novog Sada, Đuro Švonja (77) iz Stepanovićeva, Vukašin Raković (69) iz Bukovca i državljanin Sjeverne Makedonije Vasko Sazdovski (46).
Anja Radonjić (24) iz Paraćina preminula je od posljedica teških povreda u bolnici 17. novembra.
Vukašin Crnčević (18) iz Zmajeva, učenik srednje škole iz Novog Sada, umro je 21. marta ove godine.
Teodora Martinko je sa teškim povredama preživjela tu nesreću.
