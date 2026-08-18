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Najveći iskorak u karijeri : Amar Dedić je novi fudbaler Newcastlea!

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Najveći iskorak u karijeri : Amar Dedić je novi fudbaler Newcastlea!

18 Augusta
13:01 2026
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mar Dedić novi je fudbaler Newcastle Uniteda. Reprezentativac Bosne i Hercegovine završio je transfer iz Benfice i potpisao ugovor s engleskim klubom, čime je napravio jedan od najvećih koraka u dosadašnjoj karijeri.

Nakon samo jedne sezone provedene u Portugalu, Dedić napušta Benficu i seli u Premier ligu, gdje će od naredne sezone nositi dres Newcastlea.

Benfica napravila odličan posao na Dediću

Dedić je u Lisabon stigao tokom ljeta 2025. godine iz Red Bull Salzburga u transferu vrijednom 12 miliona eura.

Njegova epizoda u portugalskom velikanu trajala je samo godinu dana, a Benfica je u tom periodu uspjela značajno povećati tržišnu vrijednost reprezentativca Bosne i Hercegovine.

Za Benficu je Dedić odigrao ukupno 46 utakmica u svim takmičenjima, postigao jedan pogodak i upisao pet asistencija.

Njegove igre nisu prošle nezapaženo, a interes Newcastlea na kraju je rezultirao transferom i odlaskom na Otok.

Novi veliki izazov za reprezentativca BiH

Dolaskom u Newcastle, Dedić će prvi put u karijeri zaigrati u Premier ligi, jednom od najjačih i najzahtjevnijih prvenstava svijeta.

U dresu Newcastlea, sada je poznato, nosit će broj 37.

Bh. reprezentativac tokom karijere već je stekao značajno međunarodno iskustvo. Afirmisao se u Red Bull Salzburgu, potom napravio iskorak odlaskom u Benficu, a sada slijedi novi izazov u Engleskoj.

Njegova brzina, fizičke mogućnosti i sposobnost da odgovori zahtjevima na više pozicija uz desnu aut-liniju trebali bi Newcastleu donijeti dodatnu opciju u ekipi.

Za Dedića transfer predstavlja nastavak velikog uspona u karijeri, ali i priliku da se kao reprezentativac Bosne i Hercegovine dokaže na najvećoj engleskoj sceni.

(Kliker.info-N1)

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