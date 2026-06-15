Veliko iznenađenje obilježilo je meč prvog kola grupe “H” Svjetskog fudbalskog prvenstva između Španije i Zelenortskih ostrva, gdje je jedan od glavnih favorita za titulu, popularna “Crvena furija”, odigrala duel bez golova – 0:0.

Španska selekcija u turnir je ušla kao jedan od glavnih kandidata za osvajanje trofeja, prema procjenama kladionica i fudbalskih analitičara. Ipak, na terenu nije uspjela opravdati taj status, iako je tokom većeg dijela susreta imala potpunu kontrolu nad posjedom lopte.

Debitant na svjetskoj sceni pružio je disciplinovan i čvrst otpor, uspjevši da neutrališe većinu napada Španije i dođe do historijski važnog boda.

U prvom poluvremenu Španija je dominirala u posjedu, ali bez ozbiljnijih prilika u uvodnim minutama. Kako se završnica poluvremena približavala, pritisak je rastao, a najbolju priliku imao je Ferran Torres, koji je u dva navrata bio zaustavljen odličnim intervencijama protivničkog golmana.

Golman Zelenortskih Ostrva, Vozinha, bio je jedan od ključnih igrača meča, upisavši nekoliko vrhunskih odbrana koje su spriječile Špance da dođu do prednosti. Posebno se istakao u finišu prvog dijela kada je zaustavio izgledne šanse protivnika, dok je jednom lopta završila i na okviru gola.

U nastavku susreta u igru je ušao i mladi Lamine Yamal, ali ni njegova prisutnost nije donijela promjenu rezultata. Španija je nastavila s napadima, a dobre prilike imali su i Mikel Oyarzabal, Mikel Merino te Marc Cucurella, no rezultat se nije mijenjao.

U samoj završnici meča Zelenortska Ostrva su imala priliku da naprave potpuni šok, ali je šut njihovog napadača završio u rukama španskog golmana.

Susret je završen rezultatom 0:0, što se smatra najvećim iznenađenjem dosadašnjeg dijela turnira. Španija tako nije idealno otvorila takmičenje u kojem ima visoke ambicije, dok je debitant iz Afrike upisao vrijedan i historijski bod.

(Kliker.info-agencije)