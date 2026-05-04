Najpoznatiji fudbalski analitičar u Srbiji Rade Bogdanović o BiH : “Čuo sam da ljiljani cvjetaju od juna do septembra… ” (Video)

04 Maja
00:15 2026
Nekada fudbaler Željezničara, a danas najpoznatiji fudbalski analitičar u Srbiji Rade Bogdanović govorio je u jednoj TV emisiji o uspjehu reprezentacije Bosne i Hercegovine koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo.

Bogdanović, koji je poznat po svojim oštrim komentarima, dao je vrlo dobar komentar u kojem je pružio apsolutnu podršku našoj reprezentaciji.

“Ja sam rođen u Bosni, ja sam rođen u Sarajevu. Bosnu nosim u srcu i nikad je se odreći neću, a stanovnik sam Beograda, imam jedan pasoš, jednu ličnu kartu, volim ovu zemlju i mislim da sam dobar građanin ove zemlje sa svim manama i vrlinama”, započeo je Bogdanović, pa nastavio:

“Negdje sam pročitao da ljiljani cvjetaju od juna do septembra. Ja se iskreno nadam da će ljiljani u Americi da procvjetaju i da će Bosna da pobijedi Kanadu i Katar i ode u drugu fazu takmičenja”.

“Od srca im to želim, jer to su naša djeca, djeca naših komšija, fudbaleri koji su spoj mladosti i iskustva. Imamo i selektora koji nikada nikoga vodio nije, pa postao selektor u 53. godini što je anomalija, ali uspješna. Od srca im to želim i navijam za njih, kao i sigurno svi dobronamjerni ljudi”, zaključio je Rade Bogdanović.

(Kliker.info-Vijesti)

 

