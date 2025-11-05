hamburger-icon

Najmanje sedmero mrtvih : UPS-ov teretni avion srušio se nakon polijetanja u Kentuckyju

05 Novembra
07:07 2025
UPS-ov širokotrupni teretni avion  srušio se i pretvorio u vatrenu kuglu ubrzo nakon polijetanja u utorak s Međunarodnog aerodroma  u Louisvilleu u Kentuckyju, pri čemu je poginulo sedam osoba, uključujući sve tri u zrakoplovu, a ozlijeđeno je 11 drugih na tlu, rekli su dužnosnici.

UPS-ov let 2976, koji je letio za Havaje, “srušio se oko 17:15 sati po lokalnom vremenu”, rekla je Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA), identificirajući avion  kao McDonnell Douglas MD-11 star 34 godine.

U avionu su bila tri člana posade, prema UPS-u, čije se sjedište avionske divizije nalazi u Louisvilleu.

“Vijesti iz Louisvillea su večeras teške, broj poginulih sada je dosegao sedam, a taj će se broj vjerojatno povećati”, napisao je guverner Andy Beshear na X-u, dodajući da su raspoređeni alati za praćenje kvalitete zraka.

Amaterska videosnimka koju je podijelila lokalna televizijska stanica  WLKY prikazuje lijevi motor aviona u plamenu dok avion  leti uz tlo pokušavajući poletjeti s piste, prije nego što je očito eksplodirao dalje niz cestu. Avion  se zaustavio gotovo 5 kilometara od aerodroma , prema policiji, a vatreni plamenovi zapalili su niz požara na tlu u industrijskom hodniku uz aerodrom .

Zračne snimke lokalnih televizijskih stanica  također su pokazale, nedugo nakon pada, ogroman požar koji se proteže nekoliko stotina metara u području hangara i parkirališta, s bljeskajućim svjetlima hitnih vozila u blizini.

Tromotorni avion  je bio natočen gorivom za let od 8 i pol sati do Honolulua. Očekuje se da će istražitelji američkog Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB) stići na mjesto događaja u srijedu, a jedno od ključnih pitanja koje će istražitelji ispitati jest je li se motor odvojio prije nesreće, rekla je osoba upućena u slučaj, komentirajući video izvještaje  krhotinama na uzletištu.

Američki stručnjak za sigurnost zračnog prometa i pilot John Cox rekao je da će istražitelji morati ispitati zašto avion s tri motora nije uspio poletjeti nakon što se prvi zapalio. “To je prevelik požar za normalan, tipičan požar motora”, rekao je Cox. „Puno je prevelik. Taj je avion trebao letjeti s dva motora. Dakle, sada moramo ispitati što je uzrokovalo da ne poleti”, dodao je.

Iz UPS-a su u utorak navečer upozorili da bi planirano vrijeme dostave zračnih i međunarodnih paketa “moglo biti pogođeno” poremećajem. “Planovi za nepredviđene situacije su na snazi kako bi se osiguralo da pošiljke stignu na svoja konačna odredišta što je brže moguće”, poručili su iz tvrtke.

(Kliker.info-agencije)

 

