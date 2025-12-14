Horor u Sydneyju: Najmanje 12 osoba ubijeno na australskoj plaži, napad označen kao teroristički

Najmanje 12 osoba ubijeno je u pucnjavi na plaži Bondi u australijskoj saveznoj državi Novi Južni Vels, saopćila je policija, navodeći da se radi o terorističkom napadu. Napad je, prema informacijama vlasti, bio usmjeren na jevrejsku zajednicu, a 29 osoba je prevezeno u bolnice, među njima i jedno dijete.

Pucnjava se dogodila tokom događaja organiziranog na plaži povodom početka Hanuke, kojem je prisustvovalo više od 1.000 ljudi. Policija je saopćila da je na teren upućena i jedinica za uklanjanje eksplozivnih naprava, nakon što je pronađeno vozilo za koje se sumnja da sadrži više improviziranih eksplozivnih naprava.

Jedan napadač je ubijen, dok se drugi osumnjičeni nalazi u kritičnom stanju, potvrdila je policija.

Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns izjavio je da su masovne pucnjave rijetke u Australiji, zbog čega je ovaj incident „još šokantniji“.

Australijski premijer Anthony Albanese napad je okarakterisao kao „čin zlog antisemitizma i terorizma koji je pogodio samo srce naše nacije“.

(Kliker.info-agencije)