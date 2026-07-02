Belgijska reprezentacija plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon što je u dramatičnoj utakmici u Seattleu savladala Senegal 3:2 nakon produžetaka. Belgijanci su pobjedu ostvarili nevjerovatnim preokretom u samoj završnici, nakon što su do 86. minute gubili 2:0.

Belgijance su do pobjede golovima predvodili Romelu Lukaku i Youri Tielemans, koji su, nakon gola u regularnom dijelu, svoj drugi gol postigli u 125. minuti iz penala. Za Senegal su golove postigli Habib Diarra i Ismaila Sarr. U osmini finala Belgija će igrati protiv pobjednika utakmice SAD-BIH, koja je na programu večeras od 14:00 sati.

Utakmica je počela mirno, Senegal je od početka preuzeo posjed lopte. Prvi udarac Belgije vidjeli smo u devetoj minuti kada je Trossard šutirao iz daljine nakon kontranapada. Samo pet minuta kasnije, Senegal je imao sjajnu priliku. Golman Courtois je loše reagovao na centaršut s lijeve strane, lopta se odbila, a Ismaila Sarr je dotrčao do nje, ali je njegov udarac pogodio stativu.

Senegalova inicijativa se isplatila u 25. minuti. Sadio Mane je s lijeve strane pronašao Sarra, čiji je udarac ponovo završio na stativi, ali je Habib Diarra bio na pravom mjestu i odbijenu loptu iz blizine poslao u mrežu za 1:0.

Ubrzo nakon toga uslijedila je pauza za osvježenje, iako je temperatura u Seattleu bila samo 16 stepeni, a utakmica je nakratko prekinuta zbog ulaska navijača na teren. Do kraja poluvremena, Senegal je imao još jednu priliku preko Manea, ali je Courtois bio siguran. S druge strane, Diaw je odbranio opasne pokušaje Dokua i De Cuypera, te je Senegal na odmor otišao s vodstvom.

Na poluvrijeme je za Belgiju umjesto De Ketelaerea ušao Romelu Lukaku. Međutim, drugo poluvrijeme je počelo još jednim šokom za Belgijance. U 51. minuti, Niakhaté je poslao sjajnu duboku loptu preko belgijske odbrane, a Ismaila Sarr je pravovremenim prodorom postavio rezultat na 2:0.

U 56. minuti, belgijski selektor je iz igre izbacio De Bruynea i Dokua, a uveo Raskina i Lukebakija. Nervoza Belgijanaca bila je sve očiglednija, što se vidjelo i tokom pauze za osvježenje u 70. minuti kada su se Trossard i Tielemans verbalno sukobili.

Međutim, Belgija je uspjela preokrenuti stvari u samoj završnici. Prvo je Lukaku smanjio rezultat na 2:1 u 86. minuti nakon centaršuta Meuniera, a samo tri minute kasnije Tielemans je glavom izjednačio. Trossard je ubacio, golman Diaw je loše reagirao, a Tielemans je loptu ubacio u mrežu za 2:2 i odveo utakmicu u produžetke.

U produžetku je Belgija nastavila pritiskati, ali je i Senegal imao svoje šanse. Najveći promašaj dogodio se u 109. minuti kada je Mbaye propustio priliku za postizanje gola iz dobre pozicije. Penal je mogao stići u 118. minuti kada je Lukebakio ostao sam pred golom nakon sjajne akcije, ali je pogodio stativu.

Kada se činilo da će pobjednika odlučiti penali, dogodio se ključni trenutak. U 119. minuti, nakon VAR provjere, dosuđen je penal za Belgiju zbog prekršaja nad Tielemansom. Youri Tielemans je preuzeo odgovornost i postigao gol iz penala u petoj minuti sudijske nadoknade za konačnih 3:2 i veliko slavlje za Belgiju.

(Kliker.info-agencije)