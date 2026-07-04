Argentina je pobijedila Zelenortske Otoke 3-2 nakon neočekivanih produžetaka u osmini finala Svjetskog prvenstva. Iako su aktuelni svjetski prvaci dva puta vodili golovima Lionela Messija (29’) i Lisandra Martineza (93’), hrabra afrička reprezentacija se oba puta vratila. Prvo je Deroy Duarte (59’) izjednačio na 1-1, dok je Sidny Lopes Cabral postigao jedan od najljepših golova turnira u 103. minuti za 2-2.

Argentina je pobijedila zahvaljujući autogolu Dineya u 111. minuti, nakon što ga je pogodio udarac Cristiana Romera, koji je bio najviši na skoku nakon Messijevog kornera. Argentina će u osmini finala igrati protiv Egipta, koji je ranije večeras eliminisao Australiju u izvođenju penala. Utakmica je na programu u utorak, 7. jula. Utakmica će se igrati na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti.

Utakmica je počela mirno, u svojevrsnoj šahovskoj igri u kojoj je Argentina, očekivano, zadržala posjed, ali se odbrana Zelenortskih Ostrva pokazala kao vrlo čvrst bedem. Prvu priliku vidjeli smo u 15. minuti kada je Messi šutirao dijagonalno s lijeve strane, ali je lopta otišla pored gola. Argentinac je ubrzo potom uputio slobodan udarac, ali je golman Vozinha lako uhvatio taj prvi udarac u okvir gola na utakmici.

Ključni trenutak prvog poluvremena dogodio se u 29. minuti. Lisandro Martinez je uputio fantastičnu dugu loptu sa oko četrdeset metara, Messi ju je majstorski smirio, projurio prema golu i provukao loptu “kroz Vozinhine uši” za vodstvo Argentine od 1:0.

Bio je to njegov sedmi gol na ovom prvenstvu i ukupno 20. na Svjetskim prvenstvima, čime je dodatno učvrstio svoj rekord. Tim golom postao je tek četvrti igrač u historiji koji je postigao gol u pet uzastopnih nokaut utakmica Svjetskog prvenstva.

Zelenortska Ostrva su u drugom poluvremenu igrala smjelije i otvorenije. Nakon nekoliko solidnih napada, Argentina je doživjela šok u 59. minuti. Ryan Mendes je s desne strane progurao loptu kroz noge Facunde Medine i odigrao pored Deroya Duartea, koji je preciznim udarcem kroz noge dvojice Martinezea, Lisandra i Emiliana, izjednačio rezultat na 1:1.

Samo tri minute kasnije, Messi je imao šut za novo vodstvo, ali nakon što se suočio s Vozinhom, golman Zelenortskih Ostrva je odbranio njegov pokušaj. Argentina je pojačavala pritisak do kraja regularnog dijela. Messi je nekoliko puta opasno šutirao iz slobodnih udaraca, ali je Vozinha briljirao.

Lopes je ključno intervenisao kako bi spriječio siguran gol Enza Fernandeza, a u 89. minuti VAR je provjerio potencijalni penal za Argentinu nakon što je lopta pogodila defanzivca Zelenortskih Ostrva u glavu, a zatim i u ruku, ali je sudija odlučio da ne dosudi najstrožu kaznu. Utakmica je otišla u produžetke, što je Zelenortske Ostrve ostavilo neporaženima u regularnom dijelu utakmice i u njihovoj četvrtoj utakmici na ovom Svjetskom prvenstvu.

Argentina je furiozno započela dodatnih 30 minuta. Već u 93. minuti, nakon kornera koji je izveo Messi, Alexis Mac Allister je glavom poslao loptu, a Lisandro Martinez se našao na drugoj gol-auti i snažnim udarcem postigao gol za 2:1.

Međutim, afrička reprezentacija se nije predavala. U 103. minuti viđen je jedan od najljepših golova turnira. Bek Sidny Lopes Cabral primio je loptu na lijevoj strani, riješio se Maca Allistera, a zatim iz vrlo teškog ugla spektakularno pogodio protivničku stativu za izjednačenje rezultata na 2:2. Do kraja prvog produžetka, Messi je imao još jednu sjajnu priliku, ali je Vozinha još jednom sjajnom odbranom spasio svoj gol.

Duel je riješen tek u 111. minuti. Tada je Messi centrirao korner za Romera, koji je bio najviši u skoku, a lopta je na putu do gola pogodila golmana Dineya Borgesa, te je dobio autogol. Argentina se tako, nakon velike drame, plasirala u osminu finala.

Gdje su uopšte Zelenortski Otoci?

Zelenortska Ostrva ili Republika Zelenortska Ostrva, arhipelag službeno poznat kao Republika Zelenortska Ostrva, je ostrvska država koja se nalazi u Atlantskom okeanu, oko 570 kilometara od sjeverozapadne obale Afrike. Država se sastoji od deset vulkanskih ostrva i nekoliko manjih ostrvaca.

Uprkos blizini afričkog kontinenta, od kojeg je odvojena Atlantskim okeanom, Zelenortska Ostrva su razvila jedinstven identitet, prožet afričkim i evropskim uticajima. Glavni grad, Praia, na ostrvu Santiago, politički je i ekonomski centar zemlje.

Afrička ostrvska država sa 490.000 stanovnika i debitant na Svjetskom prvenstvu, završila je takmičenje sa tri remija i porazom u produžecima od svjetskih prvaka. U grupi su remizirali sa Španijom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom.

(Kliker.info-agencije)