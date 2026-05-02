Sjedinjene Američke Države povlače 5.000 vojnika iz saveznice NATO-a, Njemačke, objavio je Pentagon u petak, nakon javne svađe oko rata u Iranu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i kancelara Friedricha Merza.

To je do sada najkonkretnija najava smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi, a dolazi nakon višemjesečnih pritužbi iz Washingtona da regija ne čini dovoljno da podrži Amerikance u Iranu i osigura vlastitu sigurnost.

U nastavku su navedeni neki od ključnih detalja o američkom vojnom prisustvu u Evropi, kako izvještava Reuters.

Koliko američkih vojnika ima u Evropi?

Prema podacima američkog Centra za podatke o vojnoj snazi ​​(DMDC), Sjedinjene Američke Države su imale približno 68.000 aktivnih vojnih lica stalno raspoređenih u svojim prekomorskim bazama u Evropi od decembra 2025. godine.

Ovo ne uključuje rotacijske snage raspoređene kao dio operacija i vježbi raspoređivanja snaga.

Američka vojska je raspoređena u 31 stalnu bazu i 19 dodatnih vojnih lokacija kojima Ministarstvo odbrane ima pristup od marta 2024. godine, pokazuje izvještaj Kongresa.

Šta rade američke snage u Evropi?

Američka evropska komanda (USEUCOM) nadgleda američke vojne operacije širom Evrope, sarađujući sa saveznicima NATO-a putem šest komandi koje predstavljaju Kopnenu vojsku, Mornaricu, Vazduhoplovstvo, Marinski korpus, Snage za specijalne operacije i novoformirane Svemirske snage. Ove komponente imaju sjedišta u Njemačkoj i Italiji i fokusiraju se na odgovor na krize i sigurnosnu saradnju širom Evrope i Afrike.

Gdje su stacionirane ove trupe?

Američke trupe su stacionirane u više od desetak evropskih zemalja, većina njih u Njemačkoj, Italiji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Njemačka – Najveća američka baza u Evropi je vazduhoplovna baza u blizini njemačkog grada Ramsteina, gdje su trupe stacionirane od 1952. godine. U južnoj Njemačkoj, Garnizon Bavarska američke vojske, sa sjedištem u Grafenwöhru, glavni je centar za obuku snaga u Evropi. Prema DMDC-u, od decembra 2025. godine, u Njemačkoj je bilo stacionirano 36.436 aktivnih vojnika, podijeljenih u pet garnizona.

Italija – Američko vojno osoblje stacionirano je u Italiji od kraja Drugog svjetskog rata i uključuje divizije iz Kopnene vojske, Mornarice i Ratnog zrakoplovstva. Podaci DMDC-a pokazuju da je Italija krajem 2025. godine ugostila 12.662 aktivna vojnika u bazama u Vicenzi, Avianu, Napulju i Siciliji.

Velika Britanija – Američke snage u Ujedinjenom Kraljevstvu brojale su 10.156 vojnika u decembru prošle godine, smještenih u tri baze, uglavnom u kojima je smješteno osoblje Ratnog zrakoplovstva.

Španija – Zemlja je domaćin baza američke mornarice i Ratnog zrakoplovstva u blizini Gibraltarskog moreuza. Podaci DMDC-a pokazuju da je od decembra 2025. godine u Španiji bilo stalno stacionirano 3.814 aktivnih vojnika.

Poljska – Poljska je domaćin 369 stalno raspoređenih aktivnih vojnika, kao i oko 10.000 pripadnika rotacijskih snaga finansiranih kroz Evropsku inicijativu za odvraćanje, prema podacima DMDC-a i Kongresne istraživačke službe. Osoblje je smješteno u četiri baze s privremenim pristupom SAD-a.

Rumunija – Slično Poljskoj i drugim bivšim zemljama komunističkog bloka, Rumunija je domaćin rotirajućeg prisustva SAD-a sa 153 stalno raspoređena vojnika, prema podacima DMDC-a i Kongresne istraživačke službe. Baze kojima SAD imaju pristup uključuju zračnu bazu Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii i Deveselu.

Mađarska – SAD provode rotacijske misije i vježbe snaga u Mađarskoj. DMDC je u decembru izjavio da je zemlja domaćin 77 stalno raspoređenih vojnika stacioniranih u dvije baze, zračnoj bazi Kecskemét i Pápa.

(Jutarnji list)