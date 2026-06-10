Iran je u srijedu napao američke baze u Jordanu i Bahreinu, što je najnoviji udarac u uzvratnim udarima sa Sjedinjenim Državama nakon obaranja američkog helikoptera iznad Hormuškog tjesnaca.

Najgori sukob između Washingtona i Teherana od primirja 8. aprila dodatno je bacio sumnju na raniju tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da su pregovori u “završnici” prije postizanja trajnog rješenja za okončanje rata na Bliskom istoku.

Novi iranski napadi uslijedili su nakon što su Sjedinjene Države izvele vlastite napade na Iran kao odgovor na to što je Teheran oborio američki helikopter. O tome jutros piše saudijski medij Asharq Al-Awsat.

Jordanska vojska izjavila je da je oborila pet raketa iz Irana, bez žrtava ili materijalne štete. Neprijateljstva su se proširila i na druge zemlje Bliskog istoka, a sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u Bahreinu nakon što je Iranska revolucionarna garda izjavila da je napala američku bazu tamo. Kuvajtska vojska izjavila je da njihova protuzračna obrana napada “neprijateljske zračne ciljeve”.

Do incidenata je došlo nakon što je američka vojska izjavila da je “završila” ono što je Trump prikazao kao odmazdu na Iran zbog obaranja jurišnog helikoptera Apache.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM), koje nadzire američke snage na Bliskom istoku, izjavilo je u emisiji X da je “preciznim streljivom iz američkih ratnih zrakoplova i mornarice pogodilo iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne stanice i nadzorne radarske lokacije u blizini Hormuškog tjesnaca”.

Iran prethodno zaprijetio

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ranije je zaprijetio osvetom, rekavši na X-u: “SAD su odlučile testirati našu odlučnost. Naše moćne oružane snage neće ostaviti nijedan napad ili prijetnju bez odgovora.”

Tijekom američkih napada, iranski mediji izvijestili su o najmanje dvije serije eksplozija duž južne iranske obale u blizini Hormuškog tjesnaca.

Američki medij Axios izvijestio je da su američke snage napale nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radarskih sustava oko tjesnaca.

Nekoliko sati ranije, Trump je rekao da su pregovori o završetku tromjesečnog rata u završnoj fazi — tvrdnja koju je više puta iznio u posljednjih nekoliko tjedana. Na pitanje hoće li to biti pitanje dana ili tjedana, američki čelnik je rekao da će trebati “dva ili tri dana”.

No nakon što je helikopter oboren u ponedjeljak, Trump je u telefonskom intervjuu za ABC News rekao da Sjedinjene Države reagiraju “na snažan način”. „I vjerujem da bi odgovor trebao biti vrlo snažan, vrlo moćan, i to je upravo ovaj“, rekao je.

Krhko primirje propada?

Krhko primirje između Washingtona i Teherana već se suočilo s ozbiljnim testom tijekom vikenda kada su Iran i Izrael nakratko nastavili napade, prije nego što su kasnije najavili prekid.

Iran je inzistirao da svaki dogovor o okončanju rata mora uključivati ​​primirje u Libanonu, koji je uvučen u sukob kada su borci Hezbolaha, koje podržava Iran, unutar njegovih granica ispalili rakete na Izrael 2. ožujka.

Izrael je odgovorio opsežnom kampanjom zračnih napada i kopnenom invazijom u kojoj je poginulo više od 3600 ljudi. Razmjena vatre s Hezbollahom nije prestala unatoč nominalnom primirju.

Libanonski dužnosnici rekli su da je u utorak u zračnim napadima na južni grad Tir ubijeno 11 ljudi.

Izraelska vojska je također upozorila cijeli grad na evakuaciju.

Dopisnik AFP-a vidio je stanovnike Tira kako bježe i gust promet koji se kreće prema sjeveru nakon izraelskog upozorenja. Drugi dopisnik u obalnom gradu Sidonu, sjevernije, vidio je raseljene osobe kako dolaze iz Tira, neke s stvarima pričvršćenim na krovove svojih automobila.

Tjesnac na rubu

Obnovljene borbe također su zasjenile napore za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog plovnog puta za globalnu opskrbu gorivom koji je Iran praktički blokirao od početka rata.

Cijene sirove nafte porasle su u srijedu za jedan posto usred sve slabijih izgleda za dogovor o ponovnom otvaranju tjesnaca, nakon što su prethodnog dana pale za čak pet posto zbog optimizma da će se sporazum postići.

U utorak je Araghchi pozvao strane snage da napuste tjesnac i okolna područja, upozoravajući da se suočavaju s rizikom da se nađu u unakrsnoj vatri ako ostanu.

„Hormuški tjesnac NIJE međunarodne vode, već ga dijele Iran i Oman“, rekao je Araghchi. „Strane snage u blizini našeg teritorija su u stalnoj opasnosti… najbolje rješenje je da odu“, rekao je.

Helikopter Apache je druga letjelica s posadom za koji je Washington potvrdio da ga je Iran oborio tijekom rata, nakon gubitka borbenog zrakoplova F-15 u aprilu . CENTCOM je izjavio da su dva člana posade spašena nakon što se helikopter srušio blizu obale Omana.

(Kliker.info-Geopolitika)