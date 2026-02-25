Najduži govor u istoriji o stanju nacije : Trump u Kongresu proglasio “zlatno doba” Amerike

Američki predsjednik Donald Trump održao je u utorak govor o stanju nacije, proglasivši pritom da je uveo “zlatno doba Amerike”, dok je istovremeno ismijavao demokrate u sali i krivio ih za probleme zemlje.

Kako javlja TV NBC govor dolazi u opasnom trenutku za Trumpa, jer mu je rejting opao, a Amerikanci su prvi put u njegovoj političkoj karijeri izgubili povjerenje u njega u pogledu ekonomije, prema širokom spektru anketa, što predstavlja probleme za njegovu stranku uoči međuizbora u novembru.

Ipak, Trump nije sugerirao da će prilagoditi svoju domaću ili vanjsku politiku kao odgovor. O pitanjima od imigracije do ekonomije i vanjske politike, Trumpov govor se uglavnom fokusirao na isticanje postojećih politika, a malo je nudio nove.

Umjesto toga, zvučao je prkosno i ponosio se svojom prvom godinom povratka na vlast dok se sukobljavao s demokratama i podsticao ih da reaguju na njega. Oni su odgovorili, mješavinom tišine, ljutitih povika, pa čak i podrugljivog smijeha.

Evo nekoliko zaključaka iz njegovog govora, koji je trajao preko 1 sat i 45 minuta.

Trump je bez imalo srama slavio ekonomiju, ističući da je berza na “rekordnim maksimumima”.

“Postigli smo transformaciju kakvu niko nikada prije nije vidio. Preokret za sva vremena”, rekao je.

“Nikada se nećemo vratiti tamo gdje smo bili prije samo kratkog vremena.”

Trump je izbjegao da govori o ekonomskoj boli i pesimizmu koji mnogi Amerikanci osjećaju kada su u pitanju plate i troškovi. Umjesto toga istakao je da cijene padaju.

U mjeri u kojoj je priznao da problemi postoje, krivio je za njih svog prethodnika i demokrate u Kongresu.

Hvalio se svojim “velikim, prekrasnim zakonom” – uključujući poreske olakšice na napojnice i prekovremeni rad te odbitak za starije osobe.

I naravno,branio je svoje carine kao mehanizam „za postizanje odličnih dogovora za zemlju“ i oštro kritikovao presudu Vrhovnog suda kojom ih je poništio kao „razočaravajuću“. Rekao je potom da će koristiti druge ovlasti za nastavak uvođenja carina i naglasio da mu za to neće trebati odobrenje Kongresa.

Pored toga Trump je preuzeo zasluge za svoju represiju protiv imigracije, hvaleći se da je uspostavio „daleko najjaču granicu u američkoj historiji“ i smanjio ilegalnu imigraciju.

Dao je opširne izjave ističući žrtve nasilja i zločina koje su počinili ljudi koji su ilegalno boravili u SAD-u, a neki od članova porodica žrtava sjedili su u publici.

Trump nije spomenuo Alexa Prettija i Renee Good, američke državljane koje su ubili savezni agenti u Minneapolisu. Ali zastupnica Norma Torres, demokratkinja iz Kalifornije, držala je transparent s njihovim fotografijama. Zastupnice Ilhan Omar, demokratkinja iz Illinoisa, i Rashida Tlaib, demokratkinja iz Michigana, više puta su vikale na Trumpa: „Ubio si Amerikance.“

Trump je također malo govorio o tekućem zatvaranju Ministarstva domovinske sigurnosti, osim što je okrivio demokrate i rekao da “zahtijeva potpuno i hitno obnavljanje svih sredstava za DHS” dok pregovori traju bez kraja na vidiku.

Trump nije pružio maslinovu grančicu demokratama, već ih je više puta ismijavao i krivio za visoke troškove. Pokazao je ogorčenje zbog percepcije da nije ispunio svoje obećanje da će brzo sniziti cijene.

Oštro je kritizirao bivšeg predsjednika Joea Bidena “i njegove korumpirane partnere u Kongresu i šire” zbog inflacije i “nove zelene prevare” i optužio ih da podržavaju “otvorene granice za sve”.

Zakleo se potom da će republikanci – a ne demokrati – „uvijek štititi socijalno osiguranje, Medicare i Medicaid“, čak i dok njegov potpisni „veliki, prekrasan zakon“ smanjuje Medicaid za 1 bilion dolara.

Pokazao je na demokrate i rekao: „Ovi ljudi su ludi“, što je navelo potpredsjednika J.D. Vancea i predsjedavajućeg Predstavničkog doma Mikea Johnsona, republikanca iz Louisiane, da ustanu i aplaudiraju.

Rekao je da su “razorni troškovi zdravstvene zaštite” “uzrokovani od strane vas”, osvrćući se na demokratsku stranu, kritizirajući Zakon o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti nakon što je prošle godine uspješno pokušao ukinuti dio poreskih olakšica za zdravstveno osiguranje iz zakona, što je dovelo do povećanja troškova. Hvalio je svoj plan, čiji su dijelovi zastali u Kongresu.

Optužio je bivšu predsjedavajuću Predstavničkog doma Nancy Pelosi, demokratkinju iz Kalifornije, dok je napadao zakonodavce zbog profitiranja od javne službe – uprkos njegovim vlastitim postupcima kao predsjednika koji su pomogli da se njegovo neto bogatstvo poveća za 3 milijarde dolara u 2025. godini, prema Forbesu.

Dok su brojni demokrati u potpunosti preskočili govor, drugi su iskoristili priliku da istaknu svoju poentu.

Zastupnik Al Green, demokrata iz Teksasa, izbačen je drugu godinu zaredom nakon što je mahao prema Trumpu transparentom na kojem je pisalo “CRNCI NISU MAJMUNI!”, aludirajući na nedavni video generiran umjetnom inteligencijom na Trumpovom nalogu na društvenim mrežama.

Prošle godine, Green je takođe izbačen nakon što je vikao na Trumpa zbog smanjenja Medicaida, navodi NBC.

Govoreći o vanjsko političkim temama Trump se u svom obraćanju osvrnuo i na Iran spomenuvši američku operaciju prošle godine.

“Upozoreni su da ne pokušavaju ponovo graditi svoj program naoružanja, ali oni nastavljaju i u ovom trenutku ponovo slijede svoje zlokobne nuklearne ambicije”.

Dodao je da Iran želi postići dogovor kako bi izbjegao američke napade, ali se još nije obavezao da nikada neće razviti nuklearno oružje.

“Moja želja je da problem riješimo diplomatskim putem, ali jedno je sigurno. Nikada neću dozvoliti da najveći svjetski sponzor terorizma, a to nesumnjivo jesu, dođe do nuklearnog oružja”, rekao je Trump.

(Kliker.info-agencije)