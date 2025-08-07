Najavljen, pa otkazan: Miting podrške Dodiku se ipak neće održati

SNSD je početkom sedmice najavio organizaciju velikog mitinga podrške predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji je prošle sedmice pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja. Miting je trebao biti održan u četvrtak u Banjaluci, a opštinski i gradski odbori stranke već su pozivali članove i aktiviste da se prijave za dolazak, uz organizovan prevoz iz svih dijelova Srpske.

Poruke koje su dolazile iz stranke bile su jasne: „od presudnog značaja je pružiti podršku institucijama Srpske i predsjedniku Dodiku“. Održavanje mitinga trebalo je da bude formalizovano na sjednicama Predsjedništva i Glavnog odbora SNSD-a, najavljenim za isti dan.

Međutim, miting je tiho otkazan. Razlozi su više nego očiti – slab odziv članstva, otkazivanje poslušnosti dijela stranačkih kadrova i opšte rasulo u redovima vlasti. Tokom samo jednog dana planovi su mijenjani više puta, bez jasnih stavova, bez datuma, bez strategije, piše Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini RS iz Pokreta za pravdu i red, na svom blogu.

Pored toga, i najavljivana Posebna sjednica Narodne skupštine RS, na kojoj je trebalo da se raspravlja o presudi Dodiku i mogućem referendumu, ostaje bez konkretnih naznaka. Kako prenosi poslanik PDP-a u NSRS Igor Crnadak, članovi vladajuće koalicije pozivani su na konsultacije bez jasnog dnevnog reda, bez formulisanog referendumskog pitanja, a ni datum sjednice nije poznat. Čak su i neki poslanici, vraćeni s odmora u očekivanju vanrednih dešavanja, ostali zbunjeni i nezadovoljni haotičnom komunikacijom iz vrha vlasti.

Istovremeno, Dodik, umjesto da predvodi „narodno okupljanje“, putuje u Crnu Goru sa predsjednicom Željkom Cvijanović, gdje se, navodno, planira sastati s Ričardom Grenelom, bivšim izaslanikom SAD, dok je u planu i odlazak u Španiju radi kontakata s američkim zvaničnicima. Sve to ukazuje na pokušaj očajničke međunarodne konsolidacije i traženje podrške van granica BiH, piše Vukanović

U međuvremenu, iz Suda BiH potvrđeno je da je Dodik uputio zahtjev za zamjenu zatvorske kazne novčanom, što je, prema mnogima, čin faktičkog priznanja presude — iako je ona prethodno bila označena kao „neustavna“ i „politička“.

Umjesto odlučne demonstracije političke snage, režim je ovom serijom otkazanih događaja pokazao slabost, unutrašnju nesigurnost i ozbiljan gubitak kontrole nad političkom scenom. Dok predsjednik traži podršku vani, a partija luta bez jasnog plana unutar zemlje, pitanje nije da li se kriza produbljuje — već koliko brzo i koliko duboko.

(Kliker.info-Buka)