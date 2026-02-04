hamburger-icon

Kliker.info

Najava velikog preokreta : Najviši Macronov savjetnik u diplomatskom izviđanju u Moskvi

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Najava velikog preokreta : Najviši Macronov savjetnik u diplomatskom izviđanju u Moskvi

04 Februara
23:35 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Najviši diplomatski savjetnik francuskog predsjednika Emmanuela Macrona bio je u utorak u Moskvi kako bi razgovarao s ruskim dužnosnicima, rekao je u srijedu izvor koji je bio upoznat sa sastankom, uz još dva diplomatska izvora.

Prvi izvor rekao je da se Emmanuel Bonne, Macronov diplomat od 2019., sastao s dužnosnicima u Kremlju. Nije dao više detalja osim što je rekao da je cilj bio dijalog o ključnim pitanjima, od kojih je najvažnije Ukrajina.

Francusko predsjedništvo nije niti potvrdilo niti demantiralo razgovore.

“Kao što je predsjednik rekao, razgovori se vode na tehničkoj razini uz punu transparentnost i u konzultaciji s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i glavnim europskim kolegama”, stoji u saopštenju.

Dva diplomatska izvora rekla su da su saveznici bili obaviješteni o sastanku i da je Bonne razgovarao s Jurijem Ušakovim, višim pomoćnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Macron je u decembru  rekao da će se Europljani morati ponovno uključiti u izravne razgovore s Putinom ako propadnu najnoviji napori predvođeni SAD-om za postizanje mirovnog sporazuma za Ukrajinu.

Europski čelnici, oprezni zbog Putinovih vojnih ambicija, ljuti su zbog isključenja iz mirovnih pregovora koje vodi administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Macron je u utorak novinarima rekao da su u toku napori za ponovno pokretanje dijaloga s Putinom.

“Važno je da Europljani obnove vlastite kanale za razgovor”, rekao je, dodajući da se to radi u konzultacijama s Ukrajinom.

(Kliker.info-Hina)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku