Najava velikog preokreta : Najviši Macronov savjetnik u diplomatskom izviđanju u Moskvi

Najviši diplomatski savjetnik francuskog predsjednika Emmanuela Macrona bio je u utorak u Moskvi kako bi razgovarao s ruskim dužnosnicima, rekao je u srijedu izvor koji je bio upoznat sa sastankom, uz još dva diplomatska izvora.

Prvi izvor rekao je da se Emmanuel Bonne, Macronov diplomat od 2019., sastao s dužnosnicima u Kremlju. Nije dao više detalja osim što je rekao da je cilj bio dijalog o ključnim pitanjima, od kojih je najvažnije Ukrajina.

Francusko predsjedništvo nije niti potvrdilo niti demantiralo razgovore.

“Kao što je predsjednik rekao, razgovori se vode na tehničkoj razini uz punu transparentnost i u konzultaciji s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i glavnim europskim kolegama”, stoji u saopštenju.

Dva diplomatska izvora rekla su da su saveznici bili obaviješteni o sastanku i da je Bonne razgovarao s Jurijem Ušakovim, višim pomoćnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Europski čelnici, oprezni zbog Putinovih vojnih ambicija, ljuti su zbog isključenja iz mirovnih pregovora koje vodi administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Macron je u utorak novinarima rekao da su u toku napori za ponovno pokretanje dijaloga s Putinom.

“Važno je da Europljani obnove vlastite kanale za razgovor”, rekao je, dodajući da se to radi u konzultacijama s Ukrajinom.

(Kliker.info-Hina)