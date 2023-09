Načelnik Vareša koji je napustio HDZ BiH: “Ko ima pravo da ugrozi volju mladog čovjeka da li će živjeti sa Hrvaticom ili Bošnjakinjom?

Nakon što je predsjednik Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Vareš i načelnik ove općine Zdravko Marošević objavio da napušta HDZ BiH u programu N1 obrazložio je zbog čega je donio ovu odluku. Također, govorio je i o ekonomskom razvoju lokalne zajednice kojom rukovodi, ali i drugim aktuelnim temama.

Marošević ističe da je njemu najvažniji čovjek, ma kako se on zvao i kojoj religiji i naciji pripadao.

“Oni koji žele da pogazim svoje dostojanstvo, da pogazim svoj odgoj roditelja, da pogazim svoj narod, građane kako Vareša ali i bilo kojih ljudi na to nisam spreman”, objasnio je Marošević.

Također, kada je riječ o napuštanju HDZ BIH, to je ilustrovao i kroz razna udruženja.

“U stranku se kao i u bilo koju organizaciju, lovačko društvo, ribolovno društvo ulazi iz interesa, a interes je da daš svoje kapacitete preko jedne organizirane grupacije kao što je HDZ BiH. Naravno, moj i odlazak mojih kolega nije bitan, mi smo mali u tome svemu ali želimo poslati poruku da ima problema. Osjećali smo odgovornost da nakon 30 godina rada da baš nije sve u redu”, naveo je Marošević.

Život u Varešu

Vareš je pun različitosti i na to je Marošević izuzetno ponosan.

“Živimo u različitosti, nismo za to krivi, neko nas je takve rodio. Svu energiju ulažemo u napredak za dobrobit svakog čovjeka”, istakao je Marošević.

Ono što je i prije rata, a i danas sasvim priodno je da mladi ljudi kako tada, tako i danas ističe Marošević ne gledaju na te različitosti kada planiraju osnivanje porodica.

“Ko to ima pravo da ugrozi volju jednog mladog čovjeka da li će živjeti sa Hrvaticom, Bošnjakinjom ili kontra? Ko to ima pravo? To su evropske civilizacijske norme. Zao mi je one koji su zarobljeni u onome etno”, kazao je Marošević.

Za Maroševića primjer Vareša koji se “diže iz mrtvih” i koji je postao dom za mnoge pa i one koji su ranije otišli iz BiH je putokaz, kako navodi, kako i na koji način treba izgledati društvo i država u kojoj živimo.

(Kliker.info-N1)