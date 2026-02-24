Načelnik štaba američke vojske upozorava na rizike od napada na Iran

Načelnik Združenog štaba američke vojske general Dan Caine savjetovao je predsjednika Trumpa i visoke zvaničnike da bi vojna kampanja protiv Irana mogla nositi značajne rizike, posebno mogućnost uvlačenja u produženi sukob, prema dva izvora upoznata s tim internim diskusijama.

Uticajni i dobro obavješteni portal Axios ističe da je to važno pošto se već duže vrijeme na najvišim nivoima Trumpove administracije vodi debata o tome kako se nositi s iranskom krizom i kakve bi bile posljedice svake opcije. Trenutno, nekoliko glasova u Trumpovom krugu poziva na oprez, iako neki izvori misle da sam Trump naginje napadu.

Iznad svega, postavlja se pitanje kako bi izgledao uspjeh kada je u pitanju vojna akcija i koliko bi bilo rizično pokušati je postići. S druge strane, postizanje nuklearnog sporazuma vjerovatno bi značilo povlačenje nekih od predsjednikovih prethodnih crvenih linija.Dok Trump raspravlja o tome hoće li i kako napasti Iran, njegovi izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff pozivaju predsjednika da se suzdrži i da šansu diplomatiji.

Ovaj prikaz stava članova Trumpovog najvišeg tima zasniva se na razgovorima s pet izvora koji su prisustvovali ili bili obaviješteni o sastancima na visokom nivou, javlja Axios.

Caineov stav bi mogao biti posebno uticajan, jer je on Trumpov glavni vojni savjetnik i predsjednik ga izuzetno poštuje. Što je naročito važno niko ne zagovara invaziju ili vojnu akciju “na terenu”, rekli su izvori.

U isto vrijeme baš kao i kod planiranja operacije hvatanja Nicolása Madura, Trump je ovlastio mali trust mozgova da razmotri probleme u Iranu i predstavi mu niz opcija koje može primijeniti u vrijeme koje sam odabere, a koje maksimiziraju uticaj i minimiziraju rizik, rekao je američki zvaničnik.

Dok je Caine bio potpuno posvećen operaciji u Venezueli, bio je oprezniji u diskusijama o Iranu, rekla su dva izvora.

Navodeći taj kontrast, jedan izvor je opisao Cainea kao “neradog ratnika” po pitanju Irana. Caine vidi uloge velike operacije u Iranu kao veće, s većim rizikom od zapetljavanja i američkih žrtava, rekla su dva izvora.

Jedan izvor je rekao da Caine ne zagovara napad, ali da će podržati i izvršiti svaku Trumpovu odluku.

Drugi izvor s direktnim poznavanjem Caineovog razmišljanja rekao je da predsjedavajući nije skeptičan prema vojnoj kampanji, već da je “jasnoće i realističan” u pogledu šansi za uspjeh i onoga što bi moglo uslijediti nakon početka rata. Visoki zvaničnik je također negirao da je Caine izrazio skepticizam.

“U svojoj ulozi vojnog savjetnika predsjednika, sekretara za rat i Vijeća za nacionalnu sigurnost, predsjedavajući pruža niz vojnih opcija, kao i sekundarnih razmatranja i povezanih utjecaja i rizika, civilnim liderima koji donose američke sigurnosne odluke. Predsjedavajući pruža ove opcije povjerljivo”, rekao je za Axios glasnogovornik Zajedničkog štaba Joe Holstead.

“General Caine je talentovan i visoko cijenjen član predsjednikovog Trumpovog tima za nacionalnu sigurnost. Predsjednik sluša mnoštvo mišljenja o bilo kojem datom pitanju i odlučuje na osnovu onoga što je najbolje za nacionalnu sigurnost SAD-a”, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly u pisanoj izjavi.

Trump je na Truth Socialu objavio da bi Caine volio izbjeći rat, ali misli da će to “biti nešto što se lako može dobiti” ako bude potrebno.

“Nije govorio o tome da neće djelovati protiv Irana, ili čak o lažnim ograničenim udarima o kojima sam čitao, on zna samo jednu stvar, kako POBIJEDITI i, ako mu se kaže da to učini, on će predvoditi grupu”, napisao je Trump.

Caine je bio jedini vojni lider koji je informirao Trumpa posljednjih sedmica o Iranu,pošto komandant CENTCOM-a, admiral Brad Cooper, nije pozvan na sastanke koje je Trump sazvao o Iranu i nije razgovarao s predsjednikom od početka krize početkom januara.

Cooperov prethodnik, general Erik Kurilla, informirao je i Trumpa i bivšeg predsjednika Bidena o Iranu.

Pored toga, visoki zvaničnik administracije potvrdio je za Axios da Trump nije razgovarao s admiralom Cooperom.

Potpredsjednik Vance je također izrazio zabrinutost zbog uplitanja tokom internih rasprava posljednjih dana.

Jedan izvor je potvrdio da je potpredsjednik postavljao pitanja o rizicima i složenosti operacije vojnim i zvaničnicima nacionalne sigurnosti, ali je negirao da je otvoreno protiv napada na Iran. Vance se nada da će razgovori u Ženevi u četvrtak donijeti diplomatski napredak, ali nije optimističan u pogledu šansi za dogovor – stav koji dijele mnogi drugi visoki zvaničnici.

U međuvremenu, državni sekretar Marco Rubio “sjedi po strani” umjesto da se snažno zalaže za ili protiv napada, prema dva izvora.

Rubio je u prošlosti bio oštar prema Iranu, ali posljednjih sedmica više svoje energije usmjerava na Venecuelu i Kubu.

U isto vrijeme Witkoff i Kushner planiraju se sastati s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem u četvrtak u Ženevi.

Obojica su savjetovali Trumpu da je vrijeme na njegovoj strani i da će mu ruka biti sve jača sa svakim danom koji prolazi.

Njihova poruka je da Trump treba vidjeti šta može dobiti od Iranaca i povući okidač ako i kada odluči da je diplomatija izgubila zamah.

Izvor upoznat sa situacijom rekao je da se Trump već nekoliko dana naginje pokretanju napada, ali je pristao dati Witkoffu i Kushneru malo više vremena za pregovore. Drugi izvor rekao je da je Trump insistirao na dodatnim pregovorima Witkoffa i Kushnera jer želi biti siguran da su sve mogućnosti “iscrpljene”.

U tekstu koji potpisuju Barak Ravid i Marc Caputo takođe se navodi da je senator Lindsey Graham (R-S.C.) jedan je od glavnih zagovornika vojne akcije u Trumpovom proširenom krugu. U intervjuu za Axios u subotu, požalio se da su mu mnogi Trumpovi savjetnici savjetovali da ne bombardira Iran.

Graham je pozvao predsjednika da ih ignoriše i krene naprijed s napadom, uključujući i telefonski razgovor koji su njih dvojica imali u nedjelju. On i drugi zagovornici napada oko Trumpa – uglavnom izvan administracije – zabrinuti su da će se s vremenom izgubiti zamah i da će se Trump morati zadovoljiti lošim dogovorom.

Još jedna osoba koja se zalaže za napade je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Od susreta s Trumpom prije deset dana sve je više zabrinut da će se SAD povući. Američki izvor koji se prošle sedmice sastao s Netanyahuom rekao je da je izraelski premijer napustio sastanak s Trumpom osjećajući da ga nije uspio privući na njegov stav.

“Je li on još uvijek s nama?” navodno je upitao Netanyahu.

Nakon svega u svojoj objavi u kojoj podržava Cainea, Trump je također napisao: “Ja sam taj koji donosi odluku, radije bih imao sporazum nego ga nemao, ali ako ne postignemo sporazum, bit će to vrlo loš dan za tu zemlju i, nažalost, za njen narod, jer su oni sjajni i divni, i nešto ovakvo im se nikada nije smjelo dogoditi.”

Umjesto zaključka Axiosovi novinari ističu izjavu neimenovanog zvaničnika Trumpove administracije.

“Svako ima i radi svoj posao. Rubio ne smišlja kojim avionima će letjeti. Caine se ne brine o diplomatskim posljedicama. Odluka o napadu, kada i kako ili hoće li uopće biti, još nije donesena”, rekao je pomenuti zvaničnik .

