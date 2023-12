Načelnik Sokoca Milovan Bjelica : NAČELNIK SOKOCA LIJE GORKE SUZE: “Karadžić u zatvoru nema pravo na posjete, da čita, piše, nema pravo na jastuk, stolicu…”

Načelnik Sokoca Milovan Bjelica, jedan od čelnika SDS-a, poručio je kako je Radovan Karadžić, osuđeni ratni zločinac, za njega i danas predsjednik Rs-a.

Veličanje ratnih zločinaca pored toga što je skandalozno i sramotno, već dvije godine je i krivično djelo u BiH.

“Radovan Karadžić je prvi predsjednik Republike Srpske. Ne treba tu dodavati nu umetati ono ‘bio’, on je to i sada i biće dok postoji Rs. Za mene lično on je i sad Predsjednik, jer kada god čujem tu riječ prvo pomislim na njega. Ostali obnašaju tu funkciju, funkciju koju je on stvorio”, napisao je Bjelica u autorskom tekstu koji je objavljen na zvaničnoj web stranici Općine Sokolac.

Između ostalog Bjelica je optužio “bjelosvjetsku političku mafiju” da je utamničila zločinca Karadžića.

“U Sokocu je organizovan prvi miting podrške dr. Radovanu Karadžiću i generalu Ratku Mladiću zbog raspisivanja potjernice povodom optužnice za ratne zločine, 12. februara 1996. godine. Tom prilikom obratio se i akademik Ljubomir Zuković riječima: ‘Ko valjan posao prvi započne, taj je i najbolji! Zato i hoću vama Sokočanima i svim Romanijcima najpre da čestitam to što ste prvi, prema tome, dosad i jedini, na ovaj način digli glas protiv belosvetske političke mafije, a od svih mafija ta je najopasnija i najprljavija’.

I zaista je dobro rekao akademik Zuković ta bjelosvjetska mafija je Radovana osudila i utamničila u Engleskoj gdje nema pravo na posjete, da čita, piše, nema pravo na jastuk, stolicu, a sa porodicom mora da priča na engleskom jeziku”, smatra Bjelica.

U martu 2019. godine, Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove izreklo je lideru bosanskih Srba za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini Radovanu Karadžiću doživotnu kaznu zatvora, prenosi Klix.

Zločinac Radovan Karadžić je proglašen krivim za genocid u Srebrenici, četiri udružena zločinačka poduhvata (Sarajevo, Srebrenica, sveobuhvatni UZP i UZP za uzimanje talaca).

Od 28. jula 2021. godine veličanje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini je krivično djelo, kao i negiranje genocida i ostalih ratnih zločina.

