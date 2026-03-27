Načelnik Glavnog štaba izraeleske vojske, general-pukovnik Eyal Zamir, upozorio je da bi Izraelske obrambene snage (IDF) uskoro mogle doživjeti unutarnji slom ako se ne riješi ozbiljan manjak ljudstva.

“Dižem 10 crvenih zastava prije nego što se IDF uruši iznutra”, rekao je Zamir na sjednici sigurnosnog kabineta u srijedu, potvrdio je The Jerusalem Post.

Nije donesen zakon kojim bi se povećalo novačenje haredija

Izvori iz vojske navode da vlada velika zabrinutost zbog teškog manjka vojnika, posebno u uvjetima aktualnog rata. Dodaju da bi Izrael i u mirnodopskim uvjetima trebao više, a ne manje vojnika na granicama s Gazom, Libanonom, Sirijom i na Zapadnoj obali.

Ako vlada ne poveća broj vojnika, pojavit će se ozbiljne sigurnosne praznine, upozoravaju izvori. Jedan od ključnih problema je i to što nije donesen zakon kojim bi se značajno povećalo novačenje haredija, odnosno ultraortodoksnih Židova, u vojsku.

Prije operacije “Roaring Lion” vlada je ubrzano gurala kontroverzni zakon koji je trebao regulirati obvezno služenje vojnog roka za haredije. Kritičari su tvrdili da je riječ o političkom potezu kojim se pokušava udovoljiti haredi strankama u koaliciji premijera Benjamina Netanyahua te da zakon ne bi stvarno riješio problem.

Netanyahu je na početku operacije objavio da se zakon “stavlja sa strane” zbog jedinstva i da se neće gurati tijekom rata.

Vođa oporbe: U slučaju nove katastrofe, vlada neće moći reći da nije znala

Oporba je oštro reagirala na Zamirove izjave i upozorila da bi nedostatak pripremljenosti i neprovođenje obveznog vojnog roka za haredije mogli dovesti do velike sigurnosne krize.

Zastupnici stranke Yesh Atid poslali su pismo predsjedniku Odbora za vanjske poslove i obranu Boazu Bismuthu, tražeći hitnu sjednicu o načinima povećanja broja vojnika u IDF-u.

U pismu navode da odgađanje novačenja haredija nije političko pitanje, već sigurnosna prijetnja. “Nakon što smo više puta upozoravali, ovo se više ne može ignorirati. Izjave načelnika Glavnog stožera upućuju na unutarnji kolaps IDF-a zbog nedostatka novačenja i preopterećenja pričuvnika”, stoji u pismu.

Vođa oporbe Yair Lapid poručio je da vlada u slučaju nove katastrofe neće moći reći da nije znala. “Snosi odgovornost. To je na njezinoj savjesti”, rekao je.

Bivši šef vojske: Uvođenje obveznog vojnog roka za sve je nužnost

Čelnik stranke Yisrael Beytenu Avigdor Liberman pozvao je na novačenje svih, uz upozorenje da vlada ignorira upozorenja prije katastrofa, podsjetivši na napad 7. oktobra.

Naftali Bennett također je kritizirao vladu. “Što čekate, zaboga?”, upitao je, dodavši da vlada koja ovisi o čelnicima stranaka Shas i Ujedinjenog judaizma Tore “nije sposobna jamčiti sigurnost”.

Čelnik stranke Plavo i bijelo Benny Gantz izjavio je da vlada, dok obećava “promijeniti Bliski istok” i pobijediti u ratu, istodobno potiče masovno izbjegavanje vojnog roka i “ne osigurava da postoje vojnici koji će pobijediti”.

“Nećete moći ovo sramotno stanje gurnuti pod tepih niti reći ‘nismo znali’ kad dođe nova katastrofa”, dodao je.

Bivši načelnik Glavnog stožera Gadi Eizenkot poručio je da je uvođenje obveznog vojnog roka za sve “nužnost” i moralna obveza koja jedina može vratiti Izrael na pravi put i osigurati sigurnost.

(Kliker.info-agencije)