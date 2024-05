Načelnik Gacka Ognjen Milinković osudio napad na povratničku porodicu

Načelnik Gacka Ognjen Milinković osudio je u petak napad na povratničku porodicu u toj općini te pozvao nadležne institucije da odrade svoj posao te što prije pronađu napadača i primjereno ga kazne.

Kako je kazao, Općina će pomoći napadnoj porodici, jer je to ljudski čin i njena obaveza.

“Mi u Gacku nemamo suživot, mi ovdje imamo život. Ovi ljudi ovdje žive, i koliko znam, svi oni uvijek mogu da se obrate i Općini i meni osobno. Uvijek smo bili tu, što je god trebalo, ovdje živimo normalno”, kazao je načelnik.

Potom je pozvao MUP RS-a i nadležno tužiteljstvo da odrade svoj dio posla i da se počinitelj što prije pronađe.

Rekao je i da, koliko zna, svi Bošnjaci u Gackom većinom žive normalno i bave se svojim poslom, uglavnom poljoprivrednom te da im Općina i resorno ministarstvo pomažu u svemu.

“Općina Gacko će nastaviti da radi svoj poslao kako treba, da sarađujemo sa svim ljudima, bez obzira na to zvao se netko Enver ili Ognjen, to me ne zanima. Želimo da živimo i radimo kako treba, naglasio je načelnik, dodavši da ovakve događaje treba osuditi, a počinitelja što prije pronaći i primjereno kazniti.

Iz Policijske uprave Trebinje ranije su saopćili da su policijski službenici Policijske stanice Gacko 2. maja, prema nalogu postupajućeg tužitelja Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, izvršili uviđaj na kući H. K. u mjestu Gračanica, opština Gacko, koji je prijavio da mu je na kući oštećeno prozorsko staklo.

“Policijski službenici su utvrdili da je u kući, u kojoj prema riječima prijavitelja nitko ne živi, oštećeno jedno prozorsko staklo upotrebom vatrenog oružja”, saopćeno je pa navedeno da policijski službenici Policijske uprave Trebinje nastavljaju poduzimati sve mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

“Dolaze informacije o novom napadu na povratnike, ovaj put u Gacku, i to uz upotrebu vatrenog oružja. Još jedan dokaz da trovanje javnog prostora šovinizmom i bježanje od istine i odgovornosti ponovo stavljaju metu na čelo žrtvama”, napisao je na društvenim mrežama Nerin Dizdar, ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine.

Napad je osudio i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

“Osuđujem napad u kojem je oštećena kuća povratničke porodice u Gacku i tim povodom sam razgovarao s ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske. Zatražio sam hitnu akciju u pronalaženju napadača”, napisao je Dodik na X-u.

(Kliker.info-Fena)