Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da će produžiti primirje s Iranom dok Teheran ne dostavi svoj prijedlog i dok pregovori ne budu završeni.

Veliki je to preokret u odnosu na njegove ranije današnje izjave. Podsjetimo, Trump je ranije danas rekao da nije sklon produljiti primirje i da je nastavak bombardiranja bolja opcija.

“Na temelju činjenice da je iranska vlada ozbiljno podijeljena, što i nije neočekivano, te na zahtjev feldmaršala Asima Munira i premijera Pakistana Shehbaza Sharifa, zamoljeni smo da odgodimo napad na Iran dok njihovi čelnici i predstavnici ne izađu s jedinstvenim prijedlogom”, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Dodao je da je američkoj vojsci naložio da “nastavi blokadu i u svakom drugom pogledu ostane spremna i sposobna”.

Primirje, koje je trebalo isteći u narednim satima, “bit će stoga produženo dok njihov prijedlog ne bude dostavljen i dok pregovori ne budu zaključeni, na ovaj ili onaj način”, poručio je.

Prije objave na društvenoj mreži Truth Social, predsjednik SAD-a Donald Trump sastao se u Bijeloj kući s potpredsjednikom JD Vanceom, posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom Jaredom Kushnerom.

Izvor upoznat s razgovorima rekao je za NBC News da su raspravljali o sljedećim koracima, dok je tijekom dana rasla neizvjesnost oko pregovora s Iranom.

(Kliker.info-agencije)