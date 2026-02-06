Na stadionu San Siro svečano otvorene Zimske olimpijske igre ‘Milano-Cortina 2026’

Zimske olimpijske igre Milano–Cortina 2026 večeras su svečano otvorene na stadionu San Siro u Milanu, a po prvi put u historiji olimpijskog pokreta zapaljena su dva olimpijska kotla – jedan u Milanu i drugi u srcu Dolomita, na trgu Piazza Dibona u Cortini d’Ampezzo.

Ceremonija otvaranja započela je nastupom plesača milanskog “Teatro alla Scala“, čija je koreografija bila posvećena italijanskoj ljepoti, umjetnosti i kulturnom naslijeđu. Program je nastavljen nizom muzičkih i scenskih nastupa koji su spojili savremeni spektakl i tradiciju zemlje domaćina.

Glavna zvijezda večeri bila je američka pop ikona i peterostruka dobitnica Grammyja Mariah Carey, koja je pred desetinama hiljada gledalaca na San Siru izvela hit „Volare“. Italijansku himnu izvela je Laura Pausini, što je ispraćeno dugotrajnim aplauzom publike.

Uslijedio je defile olimpijskih reprezentacija, koji je tradicionalno započela kolijevka olimpizma – Grčka.

Zastavu Bosne i Hercegovine nosili su najbolja bh. alpska skijašica Elvedina Muzaferija i skijaš Marko Šljivić.

Muzaferija će ujedno biti i prva bh. sportistkinja na borilištima, koja će nastupiti u tri discipline – spustu, superveleslalomu i veleslalomu, a njen prvi nastup zakazan je za 8. februar.

Boje Bosne i Hercegovine na Zimskim olimpijskim igrama branit će i alpska skijašica Esma Alić, te nordijski skijaši Strahinja Erić i Teodora Delipara, kojoj su ovo prve Olimpijske igre. Olimpijski tim BiH predvodi šef misije Said Fazlagić, a sportiste u Italiji prati šest trenera i fizioterapeutkinja.

Zimske olimpijske igre Milano–Cortina 2026 prve su u historiji koje se održavaju u dva grada domaćina. U Cortini d’Ampezzo, koja je već bila domaćin Igara 1956. godine, održavat će se takmičenja u ženskom alpskom skijanju, curlingu, bobu, skeletonu i sankanju, dok su ostali sportovi raspoređeni u više zimskih centara širom Italije.

Očekuje se nastup više od 3.000 sportista iz više od 90 zemalja. Na programu je 16 sportova, bit će dodijeljeno više od 100 medalja, a olimpijski debi ima skijaško planinarenje. Nordijska kombinacija posljednji put je uvrštena u olimpijski program.

Olimpijski plamen, zapaljen 26. novembra prošle godine u grčkoj Olimpiji, stigao je u Italiju nakon štafete duge 63 dana, tokom koje je kroz ruke 10.001 nosioca obišao cijelu zemlju. Završnica štafete okončana je večerašnjim paljenjem kotlova u Milanu i Cortini d’Ampezzo.

Prve medalje na Zimskim olimpijskim igrama Milano–Cortina 2026 bit će dodijeljene u subotu, 7. februara kada je na rasporedu muški spust.

