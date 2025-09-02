Na sjednici Skupštine RS neustavan prijedlog mandatara i nove vlade

U Banjaluci je 2. septembra počela posebna sjednica Skupštine Republike Srpske na čijem dnevnom redu je izbor predsjednika i nove entitetske vlade.

Vlada od 22. augusta djeluje u “tehničkom mandatu” nakon što je Skupština prihvatila ostavku entitetskog premijera Radovana Viškovića.

Novog mandatara Savu Minića je predložio Milorad Dodik, iako za to nema ustavna ovlaštenja, jer mu je mandat oduzela Centralna izborna komisija BiH.

Prema Ustavu RS, mandatara treba predložiti predsjednik RS.

CIK je Dodiku oduzeo mandat, jer je Sud BiH, početkom augusta, izrekao pravosnažnu presudu kojom je osuđen na godinu dana zatvora (kaznu je otkupio novčanom uplatom) i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija.

Nakon toga, Centralna izborna komisija BiH je raspisala prijevremene izbore za predsjednika RS za 23. novembar.

Minić je dosadašnji ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika.

U izlaganju programa Skupštini, Minić je sudske odluke Suda BiH, Ustavnog suda BiH, ali i Cenralne izborne komisije, te visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nazvao nelegalnim.

Potvrdio je namjeru Republike Srpske da se u okviru njegovog mandata građani entiteta na referendumu izjasne jesu li “za nametanja ili zaštitu institucija RS”.

Skupština je raspisala referendum za 25. oktobar na kojem bi birači trebali odlučivati hoće li prihvatiti odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice Christiana Schmidta, Suda i Centralne izborne komisije (CIK) BiH kojima su oni penalizirali bivšeg entitetskog predsjednika Milorada Dodika.

Svoj program, kako je najavio, Minić će temeljiti na ekonomskom jačanju Republike Srpske kroz reorganizaciju institucija javnih preduzeća i javne uprave.

Najavio je i donošenje mjera za sprovođenje zakona koji se odnose na dejtonske nadležnosti, kao i saradnju sa Vladom Srbije u skladu sa zaključcima Svesrpskog sabora.

Osnovu ekononomske transformacije Minić vidi u oslanjanju na domaće tržište, kroz podršku domaćoj proizvodnji i tržištu rada. Očekuje ubrzanuizgradnju infrastrukture od puteva do škola i bolnica.

Trebalo bi, kako tvrdi, da se osnuje i Fond dječije štednje, te Alimentacioni fonda za samohrane roditelje.

Uz pomoć člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, Minić je najavio obnavljanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i održavanje onih sa Rusijom, Mađarskom, Kinom i Bjelorusijom, kao jedan od vanjskopolitičkih ciljeva koji će se realizovati uz pomoć člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda.

Kao jedan od ključnih prioriteta nove vlade biće, kako je najavio sprječavanje izgradnje odlagališta za nuklearni otpad u Hrvatskoj na Trgovskog Gori, kako bi se preduprijedilo “ugrožavanje zdravlja i života građana koji žive u blizini”.

Na kraju izlaganja predložio je i članove Vlade. Među njima su, većinom, oni koji su u Vladi bili i u prošlom sastavu uz određene rotacije.

Na mjesto ministra unutrašnjih poslova imenovan je Željko Budimir, koji je ranije obnašao funkciju ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje, a na njegovu poziciju dolazi dosadašnji ministar MUP-a Siniša Karan.

Među novim predloženim ministrima su Zoran Stevanović za prvog čovjeka ministarstva saobraćaja i veza, Borivoje Golubović za ministra prosvjete i kulture, Goran Selak na poziciju ministra pravde, te Anđelka Kuzmić na poziciju ministrice poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U zaključcima na sjednici održanoj istog dana kada je prihvaćena Viškovićeva ostavka, Skupština RS pozvala je Dodika da nastavi obavljati funkciju predsjednika RS, odbacila prijevremene izbore, te naložila institucijama entiteta se nalaže da ne sarađuju sa CIK-om.

Opozicija je upozorila da se time ulazi u zonu krivičnih djela i kršenja ustavnog poretka BiH.

Milorad Dodik je osuđen i smijenjen s funkcije početkom avgusta, nakon što je osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Christiana Schmidta.

Schmidt je, pored ostalog, svojim ovlastima poništio neustavni zakoni koje je usvojila Republika Srpska kojim je pokušala osporiti odluke državnog Ustavnog suda BiH kojem je Dodik uložio apelaciju na presudu.

(RSE)