Na Šehidskom mezarju Rakita u Vlasenici danas je klanjana kolektivna dženaza i ubavljen ukop posmrtnih ostataka šest žrtava proteklog rata.

Nakon vjerskog programa i obavljenog podne-namaza, dženazu za četiri identifikovane i dvije NN osobe predvodio je muftija tuzlanski, dr. Vahid-ef. Fazlović.

Podsjetio je da se već godinama ponavlja da se traga za još oko 700 šehida koji nisu pronađeni, šehida Vlasenice.

“Dijelimo tu bol s njihovim porodicama. U ovom danu poručujemo onima koji su preuzeli obaveze, da institucionalno obave sve poslove koji su vezani za istraživanja, pronalazak i identifikaciju svih onih koji su ubijeni”, rekao je.

Među prisutnima danas su bili i Hamdija Fejzić, predsjednik Organizacionog odbor za obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, zastupnik u Narodnoj skupštini entiteta RS, Ramiz Salkić, te federalni ministar izbjeglica i raseljenih osoba, Nerin Dizdar.

Kada su u pitanju žrtve koje su identifikovane, utvrđeno je da se radi o žrtvama koje su nestale 1992. i 1995. godine na području Srebrenice, Donje Kamenice i Vlasenice.

Jedna od žrtava koja je danas ukopana je Ahmet (Mujo) Musić rođen 1939. godine u Vlasenici. On je nestao 1995. godine nakon pada Srebrenice, a njegovi su ostaci pronađeni u masovnoj grobnici Kamenica kod Zvornika još 1998. godine.

Konačan smiraj je pronašao i Haso (Bajre) Imširović, rođen 1946. godine u Vlasenici. On je nestao 1995. godine na području Donje Kamenice, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2006. godine prilikom ekshumacije žrtava iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

Ove godine je ukopan i Ibro (Šefke) Durmić, rođen 1961. godine u Vlasenici. On je nestao na ovom području 1992. godine, a njegovi su posmrtni ostaci ekshumirani u augustu 2025. godine na lokalitetu Jelovački potok.

Na istom lokalitetu su pronađeni i posmrtni ostaci Lutve (Sulje) Kučića, rođenog 1954. godine u Vlasenici. On je nestao 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 33 godine kasnije, uz posmrtne ostatke Durmića.

Dvije žrtve čija identifikacija DNK analizom nije bila moguća do sada ekshumirane su na lokalitetima Drum (Vlasenica) i Tabine Njive (Kladanj). S obzirom na to da se, prema raspoloživim informacijama, radi o žrtvama iz Vlasenice, uz saglasnost Islamske zajednice i Tužilaštva BiH, donesena je odluka o njihovom ukopu pod oznakom NN na današnjoj kolektivnoj dženazi.

U Vlasenici je do sada identifikovano i ukopano 1.350 žrtava, od čega je 830 žrtava ubijeno u genocidu 1995. godine, dok je 537 žrtava ubijeno tokom 1992. godine.

Ekshumacije su izvršene na 200 lokacija, a na 23 lokaliteta otkrivene su masovne grobnice. Tokom 2017. godine otkrivene su posljednje masovne grobnice žrtava Vlasenice i to na lokalitetima Jelovačka česma iz koje je ekshumirano 20 žrtava te Tugovo iz koje je ekshumirano 11 žrtava.

(Kliker.info-BHRT)