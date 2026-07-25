Na nekropoli stećaka Radimlja u petak navečer otvoreno je 55. izdanje Festivala kulture “Slovo Gorčina”, manifestacije koja se od 1971. godine održava u čast bosanskohercegovačkog pjesnika Maka Dizdara.

Predsjednik Upravnog odbora Festivala Gorčin Dizdar kazao je kako festival iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetitelja, istaknuvši da je to rezultat predanog rada organizacijskog tima.

“Broj posjetitelja raste iz godine u godinu i lijepo je to vidjeti. Zahvalan sam ljudima koji ulažu ogromne napore kako bi ovaj festival bio moguć”, rekao je Dizdar.

Prisutnima se obratio i zamjenik austrijskog veleposlanika u Bosni i Hercegovini Dominik Urak, koji je ocijenio kako je “Slovo Gorčina” dokaz da nekropola može biti mjesto kulture, poezije i života.

U okviru svečanog otvaranja dodijeljena je regionalna nagrada “Mak Dizdar” za najbolji neobjavljeni pjesnički rukopis mladih autora. Među 142 pristigla rukopisa, žiri u sastavu Zvonko Karanović, Maja Ručević Karanović i Kristina Ljevak Bajramović jednoglasno je odlučio da prvu nagradu dodijeli Maidi Salkanović za zbirku poezije “U odsustvu”, koju su opisali kao potresnu poetsku kroniku o ratu, izbjeglištvu i preživljavanju.

Otvorena je i izložba “Preko II” bosanskohercegovačke multidisciplinarne umjetnice Arlete Ćehić, koja je kazala kako Radimlju ne doživljava kao kulisu, nego kao duboko proživljeni prostor koji njezinom radu daje posebno značenje.

Prve festivalske večeri predstavljen je i gost pjesnik Zlatan Stipišić Gibonni, koji je u razgovoru s pjesnikom i esejistom Đorđem Matićem govorio o svom pjesničkom stvaralaštvu i zbirci “Bandire potonulog carstva”, istaknuvši kako pri pisanju uvijek polazi od glazbe koja određuje atmosferu pjesme.

Program otvorenja zaključen je svjetlosno-zvučnom instalacijom “Svjetlo za kamene spavače”, uz recital stihova iz “Kamenog spavača”, te performansom “SteinIch” austrijskog umjetnika Markusa Passeckera, u kojem se umjetnikovi otkucaji srca i mišićna aktivnost u stvarnom vremenu pretvaraju u vibracije kamena.

Festival “Slovo Gorčina” traje do 26. srpnja, a tijekom narednih dana posjetiteljima će ponuditi književne programe, izložbe, koncerte i druge umjetničke sadržaje, saopštili su organizatori.

(Kliker.info-Fena)