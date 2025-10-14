Na prijedlog nove predsjednice Sabine Ćudić : Duška Jurišić pristupila Našoj stranci i ušla u Predsjedništvo

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duška Jurišić pristupila je Našoj stranci, a predsjednica te stranke Sabina Ćudić saopštila je da je uputila prijedlog za njeno imenovanje u Predsjedništvo Naše stranke.

Ćudić je u objavi navela da s Jurišić „nije lako raditi“, ali da upravo zbog toga i želi da bude dio tima.

„Kada podigne lijevu obrvu, znaš da ti argument ne prolazi. Ne prekida, promatra i postavlja najteža pitanja. Zato je i volim“, navela je Ćudić, podsjećajući da je svojevremeno gostovala u emisijama koje je vodila Jurišić.

Predsjednica Naše stranke dodala je da Jurišić u stranku ne dolazi da bi se slagala sa svima, već da bi „dizala obrvu kada je to potrebno“, propitivala odluke i predlagala rješenja.

„Pozvala sam je jer vjerujem da će dati još snažniju platformu za njenu hrabru borbu za ljudska prava u cijeloj Bosni i Hercegovini – od prava povratnika i vjerskih sloboda, do borbe protiv nasilja nad ženama i pritisaka na novinare“, navela je Ćudić, istakavši da je „teško pratiti Duškin tempo, jer traži više i bolje“.

Sama Duška Jurišić izjavila je da u Našu stranku ulazi „ne da aplaudira, nego da radi i govori kada treba – i kada nije ugodno“.

„Ulazim ne da se složim, već da propitujem. Naša stranka mi je ponudila ono što mnoge druge nisu – iskrenost, prostor za neslaganje i političku platformu za borbu za ono što smatram suštinom politike: ljudska prava, slobodu i pravdu“, kazala je Jurišić.

Podsjetila je da je kao novinarka godinama slušala kritike da je „lako biti na tribinama umjesto u ringu“, ali da je „već više od dvije godine u ringu“ – otkako obnaša dužnost zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH.

„Rasplamsali požar političkog primitivizma u Bosni i Hercegovini teško je gasiti, ali nastaviću donositi vodu i davati svoj doprinos da temelje sačuvamo. Ja, pošteno govoreći, nemam druge temelje“, zaključila je Jurišić.

Inače, Duška Jurišić je, kao nestranačka ličnost, izabrana za zamjenicu ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 25. januara 2023. godine, kada je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdio sastav novog Vijeća ministara BiH na čijem čelu je Borjana Krišto.

