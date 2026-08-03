Sjajni mladi stoper grčkog Olympiakosa Zinedin Smajlović (22) bit će novi reprezentativac Bosne i Hercegovine, a tome svjedoči posljednja fotografija selektora Sergeja Barbareza.

Nakon što je Smajlović prije mjesec dana jasno i glasno potvrdio da želi igrati samo za Bosnu i Hercegovinu, jer ima državljanstvo naše zemlje uz rodnu Švedsku, selektor ga je danas posjetio. Barbarez je obavio razgovor sa Smajlovićem, a u njihovom društvu je bio i pomoćnik selektora Ninoslav Milenković.

U potpisu fotografije na kojoj su zagrljeni stoji i poruka “Dream big, dream BiH”, što aludira da je sve riješeno i da će Smajlović već od narednog ciklusa nositi dres Zmajeva. Podsjetimo, već dugo ima državljanstvo i pravo nastupa za BiH, tako da se ništa od papirologije ne mora čekati.

Također, u objavi je potpisan i Nogometni savez BiH, što jasno govori da je sve već riješeno i da su Zmajevi dobili veliko pojačanje za budućnost.

Vrhunske igre i transfer u Olympiakos

Smajlović će biti veliko pojačanje u odbrani BiH za narednih deset i više godina. Radi se o najboljem stoperu norveške Elitserije iz prošle sezone.

Izabran je u tim godine, a sjajnim igrama za ne toliko renomiran klub poput Sandefjorda privukao je pažnju mnogih evropskih velikana, što dovoljno govori o talentu. Na kraju, plaćen je skoro šest miliona eura i karijeru nastavlja u grčkom velikanu Olympiakosu.

Nova era u zadnjoj liniji Zmajeva

Možda već i na narednom okupljanju Zmajeva u Ligi nacija vidimo taj priželjkivani tandem Tarik Muharemović – Zinedin Smajlović u odbrani Zmajeva.

Obojica su vrlo mladi (22 i 23 godine) i mogli bi biti tandem kakav dugo nije viđen u reprezentaciji BiH, ukoliko nastave svoj razvoj.

(Kliker.info-SB)