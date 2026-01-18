Na današnji dan poginuo Džemal Bijedić: Tragedija kod Kreševa koja ni danas nije do kraja razjašnjena

Na današnji dan prije 49 godina, u avionskoj nesreći na području Kreševa život je izgubio Džemal Bijedić, jedan od najutjecajnijih političkih lidera Bosne i Hercegovine i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u drugoj polovini 20. stoljeća. U nesreći su stradali i njegova supruga Razija, kao i članovi posade, a okolnosti tragedije do danas su ostale predmet brojnih dilema.

Nesreća se dogodila 18. januara 1977. godine, kada je Bijedić, tadašnji predsjednik Saveznog izvršnog vijeća SFRJ, nakon ispraćaja Josipa Broza Tita na vojnom aerodromu u Batajnici krenuo avionom Learjet 25 prema Sarajevu, gdje je trebao prisustvovati sjednici Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine.

Kontakt s avionom izgubljen je u 10:54 sati. Prema zvaničnom izvještaju državne komisije, došlo je do odstupanja letjelice od predviđene rute, najvjerovatnije usljed greške pilota ili neispravnosti instrumenata. Avion je, spuštajući se ispod dozvoljene visine, udario u planinu Inač, u blizini sela Bjelovići kod Kreševa. Poginulo je svih osam osoba u letjelici, među kojima su, osim Bijedića i njegove supruge, bili i visoki državni funkcioneri i članovi posade.

Potraga za avionom započela je odmah nakon prekida komunikacije, a mjesto nesreće pronađeno je istog dana. Zbog nepristupačnog terena i loših vremenskih prilika, tijela stradalih izvučena su tek narednog dana. Nakon komemoracije u Beogradu, kojoj je prisustvovao i Josip Broz Tito, Džemal i Razija Bijedić sahranjeni su 21. januara u Sarajevu uz najviše državne i vojne počasti.

Smrt Džemala Bijedića od samog početka pratile su brojne kontroverze. U javnosti su se pojavljivale sumnje u zvaničnu verziju nesreće, posebno zbog činjenice da je Bijedić važio za jednog od najozbiljnijih kandidata za Titovog nasljednika. Porodica nikada nije imala potpuni uvid u dokumentaciju istrage, koja se i danas nalazi u arhivima u Beogradu.

Džemal Bijedić rođen je 1917. godine u Mostaru. Tokom političke karijere snažno se zalagao za ravnopravan položaj Bosne i Hercegovine unutar jugoslavenske federacije, te za ubrzani ekonomski i infrastrukturni razvoj republike. Kao predsjednik Saveznog izvršnog vijeća od 1971. godine, bio je jedan od ključnih ljudi jugoslavenskog političkog sistema u osjetljivom periodu Hladnog rata i ustavnih promjena.

