Muzikom povezivao ljude i gradove: Svijet ujedinjen odao počast Halidu Bešliću (Video+Foto)

U gradovima Bosne i Hercegovine, regiona, ali i svijeta danas su organizovana okupljanja u čast legendarnog pjevača Halida Bešlića, čovjeka koji je ostavio nezbrisiv trag na muzičkog sceni i čije su pjesme obilježile generacije. Okupljanja u znak zahvalnosti i sjećanja, koja su počela u 17 sati, održavaju se u gotovo stotinu gradova – od Bosne i Hercegovine do daleke Australije. Brojni građani okupili su se ispred Vječne vatre u Sarajevu, kako bi odali počast i oprostili se od Halida Bešlića, muzičkog velikana i humaniste koji je preminuo u utorak u 72. godini.

Titova ulica u centru grada bila je ispunjena ljudima koji su pjevali pjesme legendarnog pjevača uz koje su odrastale generacije.

Skup je započeo pjesmom “Sarajevo ljubavi moja” u izvedbi dječijeg hora, koju je Bešlić jako volio.

Veliki odziv građana, kako je za BHRT izjavio glumac Enis Bešlagić na čiju inicijativu se održavaju skupovi širom naše zemlje, ali i regije i svijeta, pokazuje kolika je ljudska gromada bio Halid.

Bešlagić se obratio okupljenima putem videa i rekao kako smo izgubili osobu koja je širila toliko ljubavi.

“Ovo zajedništvo danas je posebno i nikad viđeno. Nadam se da ćemo danas pjevati pjesme iz sveg glasa u čast našoj legendi”, rekao je Bešlagić.

Na skupu u Sarajevu su bile i brojne poznate ličnosti, između ostalih, glumac Emir Hadžihafizbegović, zatim Hanka Paldum, reditelj Ademir Kenović, Eldin Huseinbegović, Jasna Gospić, Nazif Gljiva…

Kenović je ukazao na Halidovu jednostavnost i dobrotu:

“Zato je Halid svojom velikodušnošću primjer kakvi trebamo biti i kako se svijet može popraviti širinom Halidove dobrote”.

Hanka Paldum kazala je kako se opraštamo od velikana koji je slavio i volio ljude, bez razlike. Na skup je došao i muzičar i kompozitor Dragan Stojković – Bosanac i kratko se obratio prisutnima, koji su ga ohrabrili aplauzom.

I grad na Vrbasu danas odaje počast Halidu Bešliću. Upravo u Banjaluci legendarni pjevač Halid Bešlić je imao posljednji nastup sredinom augusta pred hiljadama ljudi.

Mnoštvo okupljenih građana svih uzrasta pjevalo je u Parku “Oslobođenja” hitove Halida Bešlića, a posljedni ispraćaj čovjeku koji je svojom muzikom i dobrim djelima brisao granice i spajao ljude širom bivše Jugoslavije, organizovala je Gradska uprava Banjaluka.

Iz Gradske uprave Banjaluka apelovali su na građane da ne kupuju cvijeće i svijeće, već da doniraju novac za namirnice za rad javne kuhinje Crvenog krsta, što je, kako su naveli, u duhu humatarnog rada Halida Bešlića.

Zajednički trenutak sjećanja – simbolična okupljanja građana održana su u Tuzli, Zenici, Bihaću, Goraždu, Doboju, Bijeljini, Mostaru i brojnim drugim gradovima.

Mostarke i Mostarci okupili su se na Španskom trgu, te su uz stihove Halidovih hitova izrazili tugu i zahvalnost, oprostivši se tako od pjevača čiji je opus ostavio neizbrisiv trag u regionalnoj kulturi.

Prethodno je sa Starog mosta izveden tihi “skok bez aplauza”, u znak počasti umjetniku koji je svojom muzikom povezivao obale i ljude.

Ispred Kulturnog centra u Bihaću veliki broj građana, muzičara i poštovalaca odali su počast Halidu Bešliću. Gradom odjekuju njegove pjesme, a emocije ispunjavaju svaku riječ i ton. Pored Bihaća, i mnogi drugi gradovi i općine širom Unsko-sanskog kantona odali su počast Bešliću. Uz suze, pjesmu i poštovanje, poručuju da Halid nikada neće biti zaboravljen jer, kako su naglasili, njegova prisutnost i pjesme ostat će u srcima ljudi u Krajini.

Prijedorčani su se okupili u velikom broju i pjesmom ispratili Halida Bešlića.

“Ostaće legenda upisana zlatnim slovima u muzičkim vodama. Veliki je čovjek bio. Veliki humanitarac. Pomagao je svakom”, djelić je onoga što se moglo čuti u Prijedoru.

Posljednji pozdrav kod Knežak izvora

Ranije tokom dana na Knežak izvoru, u rodnom selu Halida Bešlića Knežina kod Sokoca, okupili su se njegovi prijatelji, komšije i rođaci kako bi pjesmom i druženjem poslali posljednji pozdrav Halidu Bešliću.

“Ovo je njegov kraj. Nikada se nije stidio svog kraja i volio ga je. Živio je za njega i Halid je dao dušu za ovaj kraj, opjevao ga u svojim pjesmama i u svakoj pjesmi mi osjećamo nadahnuće ovog kraja”, rekao je Samir Osmić, jedan od organizatora okupljanja u Knežini.

Podsjetimo, mještani Knežine istakli su da će upravo na ovom skupu podijeliti svoju ideju o inicijativi da se Halidu Bešliću kod Knežak izvora izgradi spomenik kojeg je, kako ističu, Halid istinski

Pjesma, emocije i sjećanja

Emotivni oproštaj “Srcem za Halida” upriličen je i u gradovima širom svijeta.

Počast legendarnom pjevaču odali su Zagreb, Split, Slavonski Brod, Osijek, Beograd, Ljubljana, Kopar i brojni drugi gradovi, kao i dijaspora u Minhenu, Dortmundu, Beču, Frankfurtu, Hamburgu, Sidneju, Berlinu, Torontu, Kopenhagenu, Dohi…

Okupljeni građani prisjetili su se pjesama Halida Bešlića, koje su pratile živote miliona ljudi.

Na Trgu nezavisnosti u Podgorici građani su zajedno pjevali neke od Bešlićevih najvećih hitova – “Romaniju”, “Miljacku”…

U Parku Zrinjevac u Zagrebu okupilo se više od hiljadu građana koji su također pjesmom, suzama i cvijećem ispratili Halida Bešlića.

Podsjetimo, Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra nakon bitke sa teškom bolešću.

Njegova karijera, skromnost i humanost obilježile su epohu, a odlazak čovjeka čiji su stihovi spajali generacije ostavio je prazninu u srcima miliona obožavatelja.

Halid Bešlić ostat će zapamćen kao glas Bosne i Hercegovine, čovjek koji je ostao vjeran sebi, svojim korijenima i publici.

Svojim jedinstvenim glasom i emotivnim pjesmama ostavio je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije i šire. Njegova karijera, koja je trajala više od četiri decenije, iznjedrila je brojne hitove koji su postali evergrini narodne muzike.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je ponedjeljak, 13. oktobar, Danom žalosti zbog smrti Halida Bešlića. Takođe, Dan žalosti proglasila je i Vlada Brčko distrikta, kao i Vlada Kantona Sarajevo.

U Narodnom pozorištu Sarajevo će sutra s početkom u 11 sati biti održana komemoracija Halidu Bešliću. Dženaza će biti klanjana istog dana u 13.30 sati u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti ukopan na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.

