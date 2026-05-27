Bajram-namaz je klanjan u džamijama širom Bosne i Hercegovine, čime je nastupio jedan od najznačajnijih blagdana za muslimane – Kurban bajram.

Veliki broj vjernika bajram-namaz je klanjao u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je održana i centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice.

Bajram-namaz je klanjan u 5.49 sati, a vjerski program počeo je nakon sabah-namaza u 4:30 sati. Prisutni su imali priliku slušati učenje Kur'ana, ilahije i kaside u izvedbi poznatih učača.

Bajramsku hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji održao je reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović u kojoj je vjernike pozvao na jačanje zajedništva, međusobnog povjerenja i očuvanje vrijednosti komšiluka, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru.

Govoreći o značaju Kurban-bajrama, istakao je da obredi hadža i kurbana podsjećaju vjernike na važnost žrtve, zahvalnosti i pokornosti Bogu, naglašavajući da se iz pobožnosti rađaju bratstvo, solidarnost i spremnost da se razumije bol drugih ljudi.

– Potrudimo se da uredimo naš život u duhu zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja. Ostavimo iza sebe podjele, podvale i prevare, jer to nije život dostojan čovjeka – poručio je reisu-l-ulema Kavazović.

Također je istakao važnost očuvanja života, časti i imovine svakog čovjeka, podsjećajući na univerzalne poruke Oprosnog hadža poslanika Muhammeda, a. s., koje pozivaju na jednakost među ljudima, poštivanje prava drugih i odbacivanje nasilja i nepravde.

– Danas, na dan Kurban-bajrama, dok vam se kao reisul-ulema posljednji put obraćam s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije: čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio naša najvažnija socijalna ustanova, koja nas je držala skupa i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti – kazao je reisu-l-ulema.

– Hvala Allahu, dž. š., Stvoritelju svjetova, Vladaru Sudnjega dana, Milostivom, Samilosnom. U Njegovu se milost uzdamo i Njegov oprost ištemo. Neka su salavat i selam na Poslanika, a. s., na njegovu časnu porodicu i ashabe i na sve njegove sljedbenike, do Sudnjega dana.

Jutros, u bajramskom ozračju, veličamo Allaha Uzvišenog i zahvaljujemo Mu na blagodatima života. U ovim danima, možda i više nego u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božijoj riječi i sunnetu Njegovog vjerovjesnika Ibrahima, a. s. Molimo Ga da primi naše obrede – hadž i kurban – i da nam daruje Svoju milost i oprost.

Braćo i sestre!

Vjera u Boga i obredi koje obavljamo čine nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema Njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju. Stoljećima smo kao zajednica muslimana, na isti način i s istim žarom, potvrđivali svoj put. Mi vjerujemo u Jednog Boga i trudimo se da slijedimo Njegove poslanike i njihov put u vjeri. Svoju snagu crpimo iz Božije riječi i savjeta i oporuka vjerovjesnika koji su nam ih ostavili u emanet.

I naučili smo da u svakom mraku, ma koliko crn bio, postoji svjetlo koje nam Uzvišeni daje. Osvjedočili smo se da nijedna kušnja, ma koliko bila velika, nije veća od Božije milosti. I naučili smo da je onome ko se trudi i u Allaha pouzda dovoljna ta snaga za cijela života. Zaista je svakome od nas dovoljan samo Allah, naš Hranitelj i naš Gospodar.

Danas, hvala Bogu, ovdje u našoj domovini, živimo u miru s našim komšijama i prijateljima. Radimo i podižemo svoju djecu, brinemo o roditeljima, pomažemo slabima, bolesnima i siromašnima. Zahvalni smo Bogu i dobrim ljudima koji su nam pomogli da naša bol i naša rana budu manje i da zarastaju. A sada se i sami trudimo da razumijemo bol i tugu drugih, koji pate, i da pomognemo koliko je u našoj moći.

I u ovim danima naše velike radosti, danima Bajrama, naše dove upućujemo Allahu, moleći Ga za mir u svijetu, među narodima i među vojskama. Molimo Ga da nas i našu djecu učini sinovima svjetla, a ne tame, da budemo od onih koji ljudima navješćuju radosne vijesti i koji se natječu u dobru, s dobrim i čestitim ljudima.

Bosna je zemlja dobrih, čestitih i plemenitih ljudi. Među nama je uvijek bilo onih koje je Allah oslovio Svojim prijateljima, evlijama. To su ljudi koji žive u našim mahalama i sokacima. To su muškarci i žene čija srca su čista i prostrana za svakog od nas. Oni su tu da nam pomognu kada je teško, da nas ohrabre i posavjetuju. Zato, držimo se ovih dobrih ljudi i neka nam njihova dobrota i vjera budu znakovi na putu koji ćemo slijediti.

Braćo i sestre!

Radujmo se životu koji nam je darovan. To je blagodat ograničenog trajanja, čija je vrijednost visoka, a ulog veliki. Stoga, nije nevažno što ćemo s njim učiniti i u što ćemo ga potrošiti. Postupajmo onako kako nas Uzvišeni savjetuje: “Neka svaka duša pogleda šta je za sutra pripremila”.

Biti zahvalan Stvoritelju na blagodatima života je temelj naše vjere, a čuvati život i štititi ga obaveza je za koju ćemo biti pitani. Na Oprosnom hadžu je Muhammed, a. s., ostavio svoju oporuku svijetu. Neka njegove riječi budu temelj naše zajednice:

‘O ljudi, čujte što ću vam reći, jer ne znam hoću li se s vama više sastajati na ovom mjestu.

O ljudi, vaš život, vaš imetak i vaša čast nepovredivi su sve dok se ne sastanete s vašim Gospodarem, baš kao što je nepovrediv ovaj vaš dan, u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu.

Stvari koje su vam povjerene vratite ih na vrijeme onome čije su.

Kamate iz doba džahilijeta se dokidaju, osim glavnice na koju imate pravo.

Krvna osveta i privilegije iz doba džahilijeta se dokidaju.

O ljudi, vi kod svojih žena imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava. Bojte se Allaha u pogledu svojih žena i prema njima budite pažljivi.

O, ljudi, vjernici su, zaista, braća, a bratovo imanje je nepovredivo, osim ako to on sam dopusti. Nemojte se nakon mene vratiti u bezboštvo, te jedan drugog ubijati.

O, ljudi, vi imate samo jednog Gospodara i jednog pretka. Svi ste vi od Adema, a Adem je od zemlje. Najbolji kod Allaha je onaj koji je najpobožniji. Nikakve prednosti nema Arap nad nearapom, osim u pobožnosti’.

Braćo i sestre!

Provedimo u djela ove Vjerovjesnikove riječi i neka one u potpunosti ovladaju našim bićem. Učinimo ih našom životnom filozofijom, kako bismo po njima postupali. Poslanik nas poziva na jednakost i bratstvo, na čuvanje svetosti života, imovine i časti svakog čovjeka i na poštivanje i nepovredivost tuđih prava. Siguran sam da se u tim univerzalnim porukama može pronaći svaki stanovnik ove naše lijepe zemlje i da ih može prihvatiti kao svoje.

Potrudimo se da uredimo naš život u duhu zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja. Ostavimo iza sebe podjele, podvale i prevare, jer to nije život dostojan čovjeka.

Budimo svjesni poruka ovog velikog dana. U jednoj od njih nam se potcrtava da moramo nešto žrtvovati da bismo drugo dobili. To je lekcija koju hiljadama godina učimo iz primjera oca i sina, Ibrahima i Ismaila, a. s. Žrtvujmo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje.

Kurban nas čini bližima Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj.

Danas, na dan Kurban-bajrama, dok vam se kao reisul-ulema posljednji put obraćam s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije: čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio naša najvažnija socijalna ustanova, koja nas je držala skupa i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti.

Budimo radost jedni drugima. Popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božije milosti, porodične sreće i bratske ljubavi.

Neka nas svaka žrtva na Božijem putu učini boljim i čestitijim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude.

Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban-bajram.

Molim Uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam Uzvišeni podari dobro zdravlje i milost da uvijek budete u Njegovom zadovoljstvu. Molimo Ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnje nevinih.

Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi Pravim putem! I neka naša posljednja molitva bude: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!”

(Kliker.info-agencije)