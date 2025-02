Muriz Memić: Službena zabilješka je “trn u oku” onima koji kriju istinu o Dženanu (VIDEO)

Odluka Tužilaštva Bosne i Hercegovine da obustavi istragu protiv sutkinje Dalide Burzić izazvala je brojne reakcije u bh. društvu. Među prvima koji su reagovali bio je Muriz Memić, otac stradalog Dženana Memića, koji se već godinama bori za istinu i rasvjetljavanje ubistva svog sina. Poručio je, između ostalog, da je službena zabilješka “trn u oku” onima koji kriju istinu o njegovom sinu.

Gostujući u emisiji Novi dan, Memić je još jednom istakao da neće stati dok ne dođe do pravde, ali i naglasio da ga je najnovija odluka Tužilaštva BiH dodatno razočarala.

“Policija je izdala, a Tužilaštvo BiH palo je na ispitu. Ovo je dokaz koliko je pravosudni sistem u ovoj zemlji korumpiran”, rekao je Memić.

“Ne zanima me šta govore, znam da govorim istinu”

Tokom gostovanja, Memić je govorio i o pritiscima i napadima kojima je izložen zbog svoje borbe. Istakao je da su kritike koje dolaze iz određenih krugova očekivane, ali ga ne dotiču jer zna da je na pravom putu.

“Razmišljam svojom glavom i nikome ne idem po mišljenje. Oni koji me napadaju ne misle sami, nego su plaćeni da to rade. Znam da ih najviše boli službena zabilješka i da je to razlog što su krenuli u napade na mene, ali ja nemam vremena za njih. Ja znam da govorim istinu”, poručio je.

Zatim je naveo da ne bi trebalo puno vremena da se riješi ovaj slučaj.

“Tvrdim da im treba tri sata i dan danas da ovo riješe. Znam ja, a znaju i oni. I zato neće da riješe. Ako imate stotine službenih zabilješki, koje vode prema ubici, ako imate još sakrivene dokumentacije u Tužilaštvu Kantona Sarajevo, a znaju tužioci državnog tužilaštva da im Sabina Sarajlija nije dala sve. Ništa nisu preduzeli. Meni je čovjek javio da ima još. A Sabina Sarajlija, to nam je tužilac rekao, ja ne izmišljam, je rekla ‘nešto je Dalida odnijela kući’. Kako se to može nositi iz tužilaštva, neka dokumentacija? To je meni tužilac saopštio, da im je rekla Sabina Sarajlija (glavna kantonalna tužiteljica op.a.). Ta im je zabilješka trn u oku, zaboljela ih je. U službenoj zabilješki imaju imena. Znači ona postoji od 15. marta 2016. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je sigurno ima šest godina u rukama. Stotine puta su zamoljeni da je provjeri. Nikad nisu htjeli. Ona nije istražena. Ja bih prihvatio da su istražili, rekli Murize ovo nije tačna informacija, od ovog nema ništa. Nisu htjeli da je provjere. Policajci raspoloženi da svjedoče, informant raspoložen da svjedoči, oni je nisu provjerili. Ko koga ovdje laže? Ko koga obmanjuje?”, upitao je Memić.

Prodaje kuću i zemljište

U emotivnom obraćanju, Memić je otkrio da je odlučio prodati svoju kuću i zemljište, što je odluka koja je posebno pogodila one koji ga prate godinama.

“Dženanovu kuću prodajem. Ona je trebala biti njegova. Ja više ne plačem. Nakon devet godina borbe, došao sam do tačke kada sam prestao plakati. Ne znam gdje ću otići, ali znam da neću odustati. Ovo nije poraz, ovo je nastavak borbe. Samo mi je briga za Arijanu (kćerku op.a.), a moje i Muneverino (supruga op.a.) je prošlo, došli smo već u takve neke godine”, rekao je Memić.

Rekao da ne zna gdje će živjeti nakon prodaje kuće, ali je siguran da neće napustiti BiH.

“Nisam ni u ratu otišao pa neću ni sad. Ja sam se borio za ovu državu i sam sam ostajao na liniji na Ilidži. Ne hvalim se, ali mnogi moji poznanici, prijatelji i rođaci su u tom periodu svoje porodice pokušali negdje odvesti preko Igmana, a ja nisam nikad. Ovdje sam bio i ovdje ću i ostati”, dodao je.

Dodao je da bi najviše volio da se ova borba završila pravno.

“Najviše zbog mog advokata Ifeta Ferageta. Čovjek je svoj život promijenio zbog ove borbe. Uložio sebe u sve ovo bez dinara. Malo me je stid onog dana kako sam se ponio u Tužilaštvu, ja sam se njemu izvinio. Popili smo mi milion kafa i zajedno se nasikirali milion puta. To je njegov posao. On mora nastaviti rad i viđati te tužitelje opet. Ali on se i puno sikira. On se unio u ovo kao i ja skoro. Tužilaštvo BiH nije htjelo iskoristiti njegovu pamet i njegovo znanje. Samo da je prepisalo njegovu krivičnu prijavu. Ali to su sujetni ljudi. Oni to nisu htjeli. Ta optužnica je toliko traljava bila da se ovo moralo desiti. Znači, to je namjera. Mogu se oni ljudi koliko hoće namijeniti na mene, ali ja sam upravu. Zašto ovolike godine da čekamo ako imate i službene zabilješke. Provjerite ih. Ja samo tražim da ih provjerite”, naglasio je Memić.

Kritika na račun policije i tužilaštva

Osvrnuo se i na nedavni slučaj silovane djevojke u Sarajevu, ističući da je MUP Kantona Sarajevo jedna od najkorumpiranijih institucija.

“Policija nije reagovala na prijavu silovanja, a to nije prvi put. MUP KS ne štiti građane, oni rade za vlastite interese. Ko god očekuje zaštitu od njih, vara se. Dženana ja ne mogu vratiti. Ja sve vrijeme govorim da se borim za druge. Ispred MUP-a Kantona Sarajevo odmah je morao podnijeti ostavku i ministar Admir Katica i komesar Fatmir Hajdarević. Djevojka je silovana, javljala je u policiju, prijavljivala, policija nije reagovala. To je najkorumpiranija legalna institucija u KS – MUP Kantona Sarajevo. Ja sad tražim njihove ostavke. Legalna, kriminalna, uniformisana institucija. Šta treba da očekuje jedan građanin u takvoj konstelaciji? Zaštitu MUP-a KS nikad neće dobiti. Ljudi tamo rade za svoje interese. Policajci okreću glavu od problema najveće su tračare”, kazao je Memić.

Naglasio je i da je Tužilaštvo BiH svjesno propustilo šansu da privede pravdi one koji su odgovorni za smrt njegovog sina.

“Pet godina su sarađivali s kriminalcima iz MUP-a KS koji su sakrili ubice i pomagače. I sada su odlučili da obustave istragu. Ja im mogu samo aplaudirati na tome”, dodao je ironično.

“Idem u Brisel da prijavim korupciju”

Iako je razočaran odlukama domaćih institucija, Memić ne planira stati. Najavio je da će borbu prenijeti na međunarodni nivo.

“Idem u Brisel da prijavim korupciju u bh. pravosuđu. Evropska unija je uložila milione u ovaj sistem, a šta smo dobili zauzvrat? Nepravdu i zataškavanje zločina. Neko mora odgovarati za to. Ja neću stati i poražen neću otići s ovog svijeta”, poručio je dodajući da će pravdu tražiti na ovaj ili na onaj način:

“Nakon što iscrpite sve pravne mogućnosti, šta vam onda ostaje – Božiji zakon. A ja u taj zakon vjerujem jer sam izgubio povjerenje u državu i naš pravosudni sistem. Volio bih i zbog sebe i Ifeta da iscrpimo sve mogućnosti jer ne mogu da vjerujem da ne može, znam da može. I kada sve iscrpimo, onda znam šta ću. Naša država je korumpirana, a sistem zatrovan. Ne bavim se politikom, ali se ona bavi sa mnom”, poručio je Memić.

Borba za pravdu se nastavlja

Na kraju, Memić je još jednom pozvao građane da ne zatvaraju oči pred nepravdom i podrže borbu za istinu.

“Ova borba nije samo za Dženana. Ja ga ne mogu vratiti, ali mogu spriječiti da neko drugi doživi istu sudbinu. Do kraja ću se boriti, pa makar morao sve ostaviti iza sebe”, zaključio je.

Podsjećanje na slučaj Dženana Memića

Dženan Memić, mladić iz Sarajeva, stradao je 8. februara 2016. godine pod još nerazjašnjenim okolnostima. Prema prvoj zvaničnoj verziji, Dženan je zadobio smrtonosne povrede u saobraćajnoj nesreći dok je šetao s djevojkom Alisom Mutap u Velikoj aleji na Ilidži. Međutim, njegova porodica, predvođena ocem Murizom Memićem, od samog početka tvrdi da je Dženan ubijen i da je slučaj montiran kako bi se prikrili pravi počinioci.

Godinama kasnije, pravosudne institucije su više puta mijenjale pravac istrage. Kantonalni sud u Sarajevu je 2021. godine pravosnažno oslobodio Ljubu i Bekriju Seferovića, koji su prvobitno bili optuženi za izazivanje nesreće. Istovremeno, istraga je preusmjerena na zataškavanje zločina, a nekoliko osoba, uključujući tadašnju glavnu tužiteljicu Kantona Sarajevo Dalidu Burzić, povezano je sa navodnim prikrivanjem dokaza.

Uprkos brojnim pritiscima i višegodišnjoj borbi porodice Memić, Tužilaštvo BiH nedavno je obustavilo istragu protiv Dalide Burzić, što je izazvalo novo ogorčenje i negodovanje javnosti.

Muriz Memić i njegov pravni tim, predvođen advokatom Ifetom Feragetom, i dalje insistiraju na tome da se odgovorni za smrt Dženana Memića pronađu i kazne. Njihova borba, koju podržavaju mnogi građani i organizacije, simbol je šireg problema korupcije i neefikasnosti pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.

(Kliker.info-N1)